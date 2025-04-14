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В США владелец Toyota Tundra проехал 1 миллион миль во второй раз

Текст: Алексей Шмидт
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Автомобили Toyota обладают выдающимися показателями выносливости, что нередко доказывают их владельцы своими примерами. В 2016 году хозяин пикапа Toyota Tundra 2007 года выпуска из США Виктор Шепард преодолел на своей машине отметку в 1 миллион миль или 1,6 миллиона километров. Но на этом он не остановился.

В 2014 году мужчина приобрел Tundra SR5 Double Cab, оснащенный 5,7-литровым мотором V8. И, как выяснилось недавно, этой машине также покорилась отметка в 1 миллион миль (1,6 миллиона км). 

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Toyota Tundra 2014 года выпуска с пробегом 1 миллион миль

Мужчина достиг этого пробега в начале прошлой недели, поделившись этой знаменательной вехой на официальном форуме владельцев пикапов. В описании к фотографиям хозяин уже второй подряд «Тундры» с пробегом 1 миллион миль (1,6 млн. км) написал: «Опять? Уже!».

Напомним, ранее Шепард владел пикапом Toyota Tundra 2007 года выпуска и в среднем проезжал за год на нем по 125 тысяч миль (чуть больше 200 тысяч км). Он работал по контракту водителем и практически ежедневно был вынужден ездить на дальние расстояния.

Машина до последнего использовала оригинальный 4,7-литровый двигатель V8.

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Салон Toyota Tundra 2014 года с пробегом 1 миллион миль

Toyota, впечатленная пробегом этой Tundra, предложила обменять ее на новую машину 2016 года, чтобы тщательно изучить износ деталей автомобиля, накатавшего столь высокий километраж без каких-либо серьезных технических проблем.

Мужчина согласился, но практически не ездил на новой машине, пересев на ранее купленный пикап 2014 года, который теперь, похоже, вновь придется обменивать на новый. 

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Фото:Pickuptrucktalk

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