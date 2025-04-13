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Рестайлинговый Hyundai Santa Fe хочет примерить внешность старшего Palisade

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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В 2023 году Hyundai представила новое, пятое поколение кроссовера Santa Fe. Практически сразу с выходом в продажу машина, кардинально сменившая имидж, стала настоящим бестселлером, но затем продажи автомобиля начали падать.

Исправить ситуацию предстоит плановому обновлению этой модели, которое может состояться в ближайшие годы. 

Предсказать какие изменения произойдут во внешности этого важного для Hyundai семейного «паркетника» взялись дизайнеры студии «NYMammoth», опубликовавшие первые неофициальные рендеры рестайлингового Santa Fe. 

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Спекулятивный рендер нового Hyundai Santa Fe

Авторы изображений полагают, что обновление должно добавить этой модели немного атмосферы старшего кроссовера Palisade с его боковыми пиксельными дневными ходовыми огнями, вытянутыми сверху вниз, другой решеткой радиатора и новой более квадратной головной оптикой.

Утверждается, что изменения должны будут придать машине более сбалансированный внешний вид, поскольку кардинальный пересмотр дизайна Santa Fe в пятой генерации подвергся критике со стороны некоторых поклонников этой модели. 

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Спекулятивный рендер нового Hyundai Santa Fe

Никакие механические изменения в новом Santa Fe, скорее всего, если и будут, то незначительные.

Машина продолжит продаваться с бензиновой «наддувной четверкой» мощностью 281 лошадиную силу и гибридной силовой установкой, основанной на 1,6-литровом моторе T-GDI (на 235 «сил»).

Список трансмиссий, вероятно, также останется неизменным, и включит в себя 8-скоростной «робот» и 6-диапазонную автоматическую коробку передач. 

Обновление Hyundai Santa Fe должно состояться ориентировочно в течение 2026 года.

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Фото:NYMammoth/YouTube

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