Рестайлинговый Hyundai Santa Fe хочет примерить внешность старшего Palisade

В 2023 году Hyundai представила новое, пятое поколение кроссовера Santa Fe. Практически сразу с выходом в продажу машина, кардинально сменившая имидж, стала настоящим бестселлером, но затем продажи автомобиля начали падать.

Исправить ситуацию предстоит плановому обновлению этой модели, которое может состояться в ближайшие годы.

Предсказать какие изменения произойдут во внешности этого важного для Hyundai семейного «паркетника» взялись дизайнеры студии «NYMammoth», опубликовавшие первые неофициальные рендеры рестайлингового Santa Fe.

Спекулятивный рендер нового Hyundai Santa Fe

Авторы изображений полагают, что обновление должно добавить этой модели немного атмосферы старшего кроссовера Palisade с его боковыми пиксельными дневными ходовыми огнями, вытянутыми сверху вниз, другой решеткой радиатора и новой более квадратной головной оптикой.

Утверждается, что изменения должны будут придать машине более сбалансированный внешний вид, поскольку кардинальный пересмотр дизайна Santa Fe в пятой генерации подвергся критике со стороны некоторых поклонников этой модели.

Спекулятивный рендер нового Hyundai Santa Fe

Никакие механические изменения в новом Santa Fe, скорее всего, если и будут, то незначительные.

Машина продолжит продаваться с бензиновой «наддувной четверкой» мощностью 281 лошадиную силу и гибридной силовой установкой, основанной на 1,6-литровом моторе T-GDI (на 235 «сил»).

Список трансмиссий, вероятно, также останется неизменным, и включит в себя 8-скоростной «робот» и 6-диапазонную автоматическую коробку передач.

Обновление Hyundai Santa Fe должно состояться ориентировочно в течение 2026 года.