Премиальный брат Toyota Camry от Lexus вот-вот сменит поколение

Lexus ES, представляющий собой родственную модель Toyota Camry, появился на свет в 1989 году.

Сейчас эта бизнес-четырехдверка пребывает в седьмом поколении и прошла через второй рестайлинг совсем недавно – в прошлом году. Но, похоже, это была лишь промежуточная модернизация, ведь из Японии идут слухи о скорой смене генерации этой модели.

Официальный тизер нового поколения Lexus ES

По новой информации, свежее поколение Lexus ES представят уже в октябре этого года и машина переживет существенные изменения как во внешности, так и в технической части.

Инсайдеры сообщают, что новый ES получит совершенно новое оформление передней части кузова и обзаведется переделанной с точки зрения дизайна и технологий кабиной.

Неофициальный рендер нового поколения Lexus ES

Внутри машины ждут интерьера, разработанного с использованием концепции TAZUNA. Lexus может добавить своей популярной модели новейшую 12,3-дюймовую полностью цифровую комбинацию приборов и 14-дюймовый центральный экран мультимедийной системы, поддерживающий интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto.

В основе 4-дверки будет лежать прежняя платформа TNGA-K. В списке версий машины окажется новый вариант ES350h, который заменит версию ES300h, а 2,5-литровая бензино-электрическая силовая установка THS будет усовершенствована.

Ранее Lexus подавал заявку на оформление товарных знаков для электрических версий ES, таких как ES350e и ES500e. Но конкретных подробностей об их характеристиках пока нет. И пока непонятно появятся ли они в новом поколении этой модели.