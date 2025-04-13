Lamborghini Murcielago покрыли 600 тысячами кристаллами Сваровски

Самого владения спорткара Lamborghini Murcielago уже более, чем достаточно, чтобы выделиться в толпе. Но одному владельцу такой машины этого оказалось мало и он заказал уникальную версию этого итальянского спортивного автомобиля.

Автором его творения оказалась японская фирма Lyzer, специализирующаяся на кастомных автомобилях. Машину изготовили на заказ и показали на автосалоне в Токио.

Уникальной особенностью конкретно этого Murcielago является его необычная отделка, выполненная из 600 тысяч кристаллов Сваровски.

Lamborghini Murcielago, инкрустированный кристаллами Сваровски

Что интересно, кристаллы расположены не только снаружи, но и внутри машины, в том числе на селекторе ее трансмиссии.

Утверждается, что на инкрустацию Lamborghini кристаллами у шести мастеров ногтевого сервиса ушло около полугода.

Но это не все уникальные особенности этого необычного Murcielago. Машине достались розовые кожаные сиденья и светодиодные дневные ходовые огни такого же цвета.

Lamborghini выпускала спорткар Murcielago в период с 2001 по 2010 год. Машина была преемником Diablo, и за почти 9 лет сошла с конвейера в количестве чуть менее 4 тысяч 100 единиц.

Вносились ли изменения в техническую часть розового Murcielago, инкрустированного кристаллами Сваровски, не уточняется. Если нет, то автомобиль оснащается 6,2-литровым или 6,5-литровым мотором V12, способным развивать до 661 л.с. мощности. Максимальная скорость машины составляет 342 километра в час.

Кто стал владельцем такого странного автомобиля неизвестно, но его уже много раз удалось заснять очевидцам на дорогах Токио.