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Land Rover Defender с полным обмундированием для бездорожья и броней оценили почти в 50 млн рублей

Текст: Ростислав Архипов
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Внедорожник Land Rover Defender не нуждается в предоставлении, а также в глубокой модернизации его внедорожной части. Но одной фирме все же пришло в голову использовать эту модель в качестве отправной точки в своем новом проекте.

Ей оказалась американская компания с немецким названием Helderburg, превратившая британский автомобиль в экстремальный вездеход с одной интересной и важной «фишкой».

Проект получил название Bellatrix и представляет собой не обычный Land Rover Defender, адаптированный для штурма серьезного бездорожья, а еще и бронемобиль. Машина получила высокий уровень взрывостойкости к атакам гранат, а также обстрелам из ручного огнестрельного оружия.

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Внедорожник Helderburg Bellatrix

Защиту внедорожника дополнили дверные ручки с электрошокерами, скрытые порты для хранения собственных боеприпасов, система дымовой занавесы, боковые зеркала, распыляющие булавы, и усиленные бамперы с лебедкой.

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Если этого недостаточно, Helderburg предложит покупателям многослойное стекло для увеличенной баллистической неуязвимости машины, модернизированные внедорожные пуленепробиваемые колеса, специальные тормоза и подвеску, а также трансмиссию. 

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По желанию заказчика под капотом машины можно разместить как турбодизельный мотор, так и бензиновый двигатель V8. 

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Интерьер бронированного внедорожника Helderburg Bellatrix

Кроме того, специалисты американского ателье перешьют салон оригинального Defender и дополнят его высококачественными элементами внутреннего декора.

Стоимость Helderburg Bellatrix составит минимум 455 тысяч фунтов стерлингов или без малого 50 миллионов рублей. 

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Фото:Helderburg

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