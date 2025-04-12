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Subaru тизерит новый вседорожник «Следопыт», который разделит с Toyota

Текст: Алексей Шмидт
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Subaru Solterra side EV Charge plus 1

Японский автопроизводитель Subaru опубликовал первое тизерное изображение своей абсолютно новой модели, которая, как ожидается, будет иметь родство с Toyota.

Речь идет об электрическом «паркетнике» Trailseeker, который обещают показать на предстоящем автосалоне в Нью-Йорке вместе с новым поколением кроссовера Outback.

В анонсе нового SUV Subaru называет свою машину автомобилем для приключений, на что намекает даже его имя (слово Trailseeker переводится с английского как «Следопыт»).

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Тизер нового кроссовера Subaru Trailseeker

Никакими другими подробностями о новом электрическом кроссовере «Субару» с журналистами пока не делится, но известно, что в его создании принимали участие инженеры Toyota.

Скорее всего, аналогичная модель со временем появится и в портфолио Toyota как это было с кроссоверами-близнецами Toyota bZ4X и Subaru Solterra. 

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Тизер нового электричского кроссовера Toyota

Не так давно «тойотовцы» поделились тизерным изображением некой новой машины, которая может оказаться аналогом Trailseeker. 

Судя по той картинке, кроссоверу Toyota предстоит примерить собственный внешний облик и не быть похожим на Subaru как минимум с точки зрения дизайна.

Более глобальные подробности о новинке Subaru, которая затем станет «Тойотой», обещают раскрыть уже на следующей неделе. Официальная премьера электрического кроссовера состоится 17 апреля на автосалоне в США. 

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Фото:Subaru, Toyota

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