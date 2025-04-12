Subaru тизерит новый вседорожник «Следопыт», который разделит с Toyota

Японский автопроизводитель Subaru опубликовал первое тизерное изображение своей абсолютно новой модели, которая, как ожидается, будет иметь родство с Toyota.
Речь идет об электрическом «паркетнике» Trailseeker, который обещают показать на предстоящем автосалоне в Нью-Йорке вместе с новым поколением кроссовера Outback.
В анонсе нового SUV Subaru называет свою машину автомобилем для приключений, на что намекает даже его имя (слово Trailseeker переводится с английского как «Следопыт»).
Никакими другими подробностями о новом электрическом кроссовере «Субару» с журналистами пока не делится, но известно, что в его создании принимали участие инженеры Toyota.
Скорее всего, аналогичная модель со временем появится и в портфолио Toyota как это было с кроссоверами-близнецами Toyota bZ4X и Subaru Solterra.
Не так давно «тойотовцы» поделились тизерным изображением некой новой машины, которая может оказаться аналогом Trailseeker.
Судя по той картинке, кроссоверу Toyota предстоит примерить собственный внешний облик и не быть похожим на Subaru как минимум с точки зрения дизайна.
Более глобальные подробности о новинке Subaru, которая затем станет «Тойотой», обещают раскрыть уже на следующей неделе. Официальная премьера электрического кроссовера состоится 17 апреля на автосалоне в США.