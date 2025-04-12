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Знаменитая «рабочая лошадка» Nissan сохранит свои способности в новом поколении

Текст: Алексей Шмидт
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Слухи о предстоящем новом поколении рамного внедорожника Nissan Navara ходят на протяжении последних нескольких лет, но пока никаких официальных подробностей об этом проекте нет. Поэтому сейчас приходится опираться только на инсайдерские данные, которые могут не иметь с реальностью ничего общего. 

Тем не менее, знакомые с планами Nissan журналисты сообщают, что знаменитая «рабочая лошадка» японского автопроизводителя сохранит высокий дорожный просвет и честную систему 4WD, а также будет иметь полезную нагрузку в одну тонну и буксировочную способность 3500 кг.

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Шпионское фото прототипа нового Nissan Navara

Предполагается, что в основу новой «Навары» ляжет пикап Mitsubishi L200/Triton, но машины вряд ли окажутся сильно похожи друг на друга с точки зрения внешности.

Пикап Nissan должен обзавестись собственным «передком», который будет роднить его с новым поколением внедорожника Patrol. 

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Неофициальный рендер нового поколения Nissan Navara

Технические характеристики машины сейчас засекречены, но австралийский портал «CarGuide» полагает, что ей будет положена некоторая форма электрификации.

К примеру, под капотом новой Navara может расположиться гибридный силовой агрегат на базе бензинового мотора, однако первоначально продавать автомобиль собираются только с 2,4-литровой дизельной «четверкой» с двойным турбонаддувом, которая положена родственному Mitsubishi L200/Triton. 

Конкурировать на рынке новая «Навара», как и прежде, будет с Toyota Hilux и Ford Ranger, а также с новоиспеченным представителем этого сегмента Kia Tasman. 

Мировая премьера нового поколения популярного пикапа Nissan должна состояться в конце 2026 – начале 2027-го года. 

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Фото:CarsGuide/Thanos Pappas

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