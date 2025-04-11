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Volkswagen выпустит электрический кроссовер за 2,9 млн рублей

Текст: Алексей Шмидт
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volkswagen id.2 x 2026 il render di motor1.com

Немецкий автопроизводитель Volkswagen продолжает работать над электрическими моделями, расширяя список субкомпактных «батарейных» SUV.

Вслед за самым доступным представителем этого сегмента в линейке компании ID.2 должен появиться его родственник с литерой «X», который будет стоить немного дороже, но предложит покупателям большие размеры и опции комфорта.

Как будет выглядеть такой вседорожник VW показали дизайнеры портала «Motor1», выложившие его первые неофициальные рендерные изображения.

volkswagen id.2all
Концепт-кар Volkswagen ID.2All

Название ID.2 X было анонсировано непосредственно генеральным директором Volkswagen – Томасом Шефером. Дизайн машины был подготовлен цифровыми художниками на основе подсказок, сделанных топ-менеджером немецкой компании.

На изображениях новый электрический SUV VW предстал с компактными угловатыми пропорциями и дизайном в стиле T-Cross – моделью, с которой он должен разделить длину кузова в 4,1-метра.

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Неофициальный рендер нового кроссовера Volkswagen ID.2 X

Отличительной особенностью машины на картинках стали выделенные зоны колесных арок и узкие фары, соединенные световой полосой во всю ширину.

Завершающими штрихами в экстерьере этой модели, стоимость которой должна составить порядка 30 тысяч евро или 2,9-миллиона рублей, стали необычные колеса и декоративные накладки на задних стойках кузова. 

В основе ID.2 X будет лежать платформа MEB Entry, на которой строят ее младшего брата ID.2. Машине обещают наличие системы полного привода и нескольких режимов езды по бездорожью, но ни мощность силовой установки, ни запас хода пока не раскрываются.

Премьера новинки должна состояться этой осенью на автосалоне в Мюнхене.

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Фото:Motor1

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