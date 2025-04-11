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Toyota Harrier нового поколения показался на реалистичных изображениях

Текст: Алексей Шмидт
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Японский автопроизводитель Toyota продолжает работать над проектом нового поколения кроссовера Harrier. Машина, появившаяся в конце 90-х, должна в 2026 году перебраться в пятую по счету генерацию. И вместе с ней значительно поменяться как внешне, так и технически.

На днях японский портал «BestCarWeb» опубликовал неофициальные рендерные изображения нового Toyota Harrier, судя по которым эту модель ждет серьезное изменение в дизайне.

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Toyota Harrier 4 поколения

Машине, показанной на картинках, достался дизайн последних моделей «Тойота» с двухуровневой оптикой, где верхний кластер будет занят узкими полосами дневных ходовых огней, а нижний головными фарами. 

Решетка радиатора машины будет встроена в бампер и выкрашена в цвет кузова, а колесные арки примерят глянцевые пластиковые накладки. 

Другие перемены во внешности модели могут включить в себя скрытые в кузов дверные ручки, переделанную линию заднего остекления и новые задние фонари.

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Спекулятивный рендер Toyota Harrier 5 поколения (BestCarWeb)

Ожидается, что со сменой поколений Harrier сохранит актуальные размеры, изменившись в сравнении с предшественником лишь на миллиметры. Длина машины составит 4,7-метра, ширина – 1,9-метра, а высота – 1,6-метра. 

В качестве движущей силы кроссовер может задействовать гибридную силовую установку на базе 1,5-литровой «наддувной четверки». Ее разработкой сейчас занимается не только Toyota, но и два других японских автопроизводителя – Mazda и Subaru, подписавшие соглашение о сотрудничестве в этой области.

Кроме того, новому Harrier с большой долей вероятности достанется обычный гибридный силовой агрегат «Тойоты», мощность которого будет равна ориентировочно 320 л.с.

Презентовать машину хотят в течение 2026 года. 

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Фото:BestCarWeb, Toyota

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