В почти новых Toyota RAV4 без причины глохнут двигатели: дилеры не знают, в чем проблема

Кроссовер Toyota RAV4 известен своей чрезвычайной надежностью, но иногда даже с ним может что-то идти не так. Недавно профильные группы владельцев таких машин в США наводнили сообщения о внезапных отключениях двигателей, которые происходят в плохую погоду.

Об одном из таких случаев подробно рассказала обладательница RAV4 2024 года выпуска с пробегом всего 3 тысячи 900 миль (6 тысяч 300 км) Дженнифер Партлоу-Дьюб. Ее сообщение дословно выглядело следующим образом:

«Это случилось со мной сегодня, когда я вернулась со встречи и припарковалась в гараже. Я поставила коробку на паркинг, но дала ей поработать несколько минут на холостом ходу, после чего ее начало немного трясти и двигатель просто заглох.

На приборной панели загорелась ошибка: Двигатель остановлен, низкая мощность рулевого управления».

Впоследствии сообщениями об аналогичных проблемах поделились несколько других владельцев RAV4, которые отметили, что в их случаях проблема возникает во время дождя.

Владельцы кроссоверов, двигатели которых глохли в плохую погоду, обратились к дилерам, но те пока только разводят руками.

По словам одного из комментаторов в Сети, консультант по обслуживанию в его автосалоне, рассказал, что Toyota уже знает о проблеме и работает над ее решением.

Инженерам удалось выяснить, что проблема проявляется при работе дворников в прерывистом режиме и работающей системе Start/Stop, что вызывает сбой рулевого управления и автомобиль глохнет.

Для того, чтобы избежать такой ситуации, некоторым владельцам RAV4 советуют отключать систему Start/Stop.