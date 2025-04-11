Анти-VW Passat не захотел отказываться от имени Samsung

Renault продолжает избавляться от названия своего автомобильного суббренда Samsung Motors, которое долгое время использовалось для южнокорейских версий ее машин.

Купе-кроссовер, называвшийся в Корее Samsung XM3 был переименован в Renault Arkana, а его более крупный родственник Samsung QM6 в Renault QM6. Но смена брендинга не затронет седан Renault, считающийся одной из прямых альтернатив VW Passat.

Седан Samsung SM6 2025

Речь идет о 4-дверке Samsung SM6, которая представляет собой Renault Talisman, снятый с конвейера в Европе еще несколько лет назад. Как сообщают зарубежные СМИ, машина продолжит использовать шильдики Samsung Motors вплоть до 2028 года.

Длина SM6, накануне пережившего обновление, составляет 4,85-метра, ширина – 1,87-метра, а высота – 1,46-метра. Расстояние между осями машины равно 2,81-метрам.

Интерьер седана Samsung SM6 2025

Автомобили 2025 модельного года обладают богатым оснащением, включающим в себя вентилируемые сиденья с функцией массажа, акустическую систему BOSE с 13-ю динамиками и активным шумоподавлением, 10,25-дюймовые цифровые приборы и навигатор с 9,3-дюймовым экраном, а также внушительный список электронных водительских помощников.

Приводит в движение машину атмосферный 2-литровый биотопливный двигатель LPe мощностью 140 лошадиных сил, умеющий работать как на бензине, так и на сжиженном природном газе. Он связан с вариатором Xtronic CVT, который эмулирует семь физических передач и предлагает экономичный режим езды Eco.

Кроме него для анти-Пассата из Кореи доступны турбомоторы TCe мощностью 156 и 225 лошадиных сил, в обоих случаях состыкованные с роботизированной трансмиссией EDC с двойным сцеплением.

Цены на новые Samsung SM6 в Южной Корее начинаются от 27 миллионов 970 тысяч местных вон или 1 миллион 610 тысяч рублей по действующему курсу.