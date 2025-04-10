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Пикап Toyota 1987 года выпуска, превращенный в монстра бездорожья, продали за 3,3 млн рублей

Текст: Ростислав Архипов
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ridiculously tall 1987 toyota pickup truck looks more weird than monster packs a punch 1 1

В мире существует немало автомобильных творений, которые выделяются своей оригинальностью и дерзостью. Одно из них недавно продали на аукционе «Mecum» по цене в 38 тысяч 500 долларов или 3,3 миллиона рублей.

Речь идет о машине, которая способна удивить головокружительной высотой кузова и нетипичным дизайном, характерным для монстр-траков. 

ridiculously tall 1987 toyota pickup truck looks more weird than monster packs a punch 2 1
Пикап Toyota 1987 года, переделанный в подобие монстр-трака

В основе проекта лежит обычный пикап Toyota 1987 года выпуска, который претерпел радикальное преображение.

Благодаря лифтованной подвеске и увеличенным размерам шин японский утилитарник достигает невероятной высоты, сопоставимой с двухэтажным домом. Правда одновременно это вызывает вопросы о его практичности и стабильности на дороге.

Впрочем, самое главное в машине – это даже не эстетика, а заметное улучшение внедорожных возможностей. Благодаря значительно увеличенному дорожному просвету пикап Toyota умеет преодолевать препятствия у себя на пути, которые недоступны для большинства других транспортных средств. 

ridiculously tall 1987 toyota pickup truck looks more weird than monster packs a punch 7 1

Несмотря на внешний вид «Тойоты», машина лишилась оригинального мотора, который был заменен на 4,3-литровый двигатель V6 1992 года выпуска, связанный с 5-ступенчатой механической трансмиссией и «раздаткой». 

ridiculously tall 1987 toyota pickup truck looks more weird than monster packs a punch 12 1

Технические доработки автомобиля включили в себя установку на него кастомной 4-рычажной системы подвески и амортизаторов Racerunner, полного гидравлического рулевого управления и переработанной системы полного привода.

Дополняет этот внушительный список комплект 20-дюймовым колес Dick Cepek, обутых в массивные покрышки Irok Super Swamper. 

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Фото:Mecum

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