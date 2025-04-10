Представлен внедорожник Toyota, который не боится засады

Внедорожник Toyota Land Cruiser 250 сложно назвать лучшей платформой для бронемобиля, но недавно ему все-таки досталась такая версия. Ее автором выступила канадская фирма Inkas, базирующаяся в Торонто.

Инженерам удалось сделать «двухсотпятидесятый» защищенным от взрывов до баллистического огня различными способами, начиная от 360-градусной защиты периметра и баллистический стекол военного класса, и заканчивая пуленепробиваемыми краями дверных свесов.

Бронированный Toyota Land Cruiser 250

Пассажирской кабине «Ленд Крузера» не страшен обстрел пулями калибра 7,62 из автомата, а также заброс ручными гранатами DM51.

Кроме того, машине досталось бронирование топливного бака, колеса и шины run-flat со вставками из цельного поликарбоната, усиленная подвеска, система защиты от пожара и аварийный люк в крыше.

Технические усовершенствования автомобиля включили в себя: стробоскопы, сирену, систему громкой связи, камеру ночного видения, а также системы GPS-слежения и видеонаблюдения с 360-градусным обзором.

В качестве опции для японского внедорожника предлагают приобрести даже систему фильтрации кислорода.

Информации о том, сколько стоит пакет бронирования для Land Cruiser 250, канадская фирма не обнародовала. Кроме того, непонятно, как увеличение из-за брони массы машины скажется на ее динамических характеристиках.

Обычные «двухсотпятидесятки» обладают мощностью максимум в 326 лошадиных сил и 465 Нм, обеспечиваемой их гибридной силовой установкой i-Force Max. С места до 100 км/ч они разгоняются за 6,5-секунды.