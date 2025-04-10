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Представлен внедорожник Toyota, который не боится засады

Текст: Алексей Шмидт
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Внедорожник Toyota Land Cruiser 250 сложно назвать лучшей платформой для бронемобиля, но недавно ему все-таки досталась такая версия. Ее автором выступила канадская фирма Inkas, базирующаяся в Торонто. 

Инженерам удалось сделать «двухсотпятидесятый» защищенным от взрывов до баллистического огня различными способами, начиная от 360-градусной защиты периметра и баллистический стекол военного класса, и заканчивая пуленепробиваемыми краями дверных свесов.

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Бронированный Toyota Land Cruiser 250

Пассажирской кабине «Ленд Крузера» не страшен обстрел пулями калибра 7,62 из автомата, а также заброс ручными гранатами DM51. 

Кроме того, машине досталось бронирование топливного бака, колеса и шины run-flat со вставками из цельного поликарбоната, усиленная подвеска, система защиты от пожара и аварийный люк в крыше. 

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Технические усовершенствования автомобиля включили в себя: стробоскопы, сирену, систему громкой связи, камеру ночного видения, а также системы GPS-слежения и видеонаблюдения с 360-градусным обзором. 

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В качестве опции для японского внедорожника предлагают приобрести даже систему фильтрации кислорода. 

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Информации о том, сколько стоит пакет бронирования для Land Cruiser 250, канадская фирма не обнародовала. Кроме того, непонятно, как увеличение из-за брони массы машины скажется на ее динамических характеристиках.

Обычные «двухсотпятидесятки» обладают мощностью максимум в 326 лошадиных сил и 465 Нм, обеспечиваемой их гибридной силовой установкой i-Force Max. С места до 100 км/ч они разгоняются за 6,5-секунды.

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Фото:Inkas

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