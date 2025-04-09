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Land Cruiser Mini обещает перевернуть рынок «честных» внедорожников

Текст: Михаил Романченко
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Японский автопроизводитель Toyota работает над очень важной новинкой, которая должна оказать серьезное влияние на и без того конкурентный рынок внедорожников. 

До премьеры этой модели остается совсем мало времени, что подстегивает инсайдеров все чаще раскрывать о ней свежие подробности. 

По данным журналистов, длина такого внедорожника, который уже называют отличной заменой Suzuki Jimny, не продающемся на некоторых рынках из-за строгих экологических норм, составит около 4,5-метра, поэтому машина окажется заметно компактнее обычного «Ленд Крузера».

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Неофициальный рендер нового внедорожника Toyota (Land Cruiser Mini)

Тем не менее автомобиль получит внушительный запас над «Джимни», длина которого даже в 5-дверной версии равна без малого 4-метрам. 

Автомобиль должен обзавестись брутальным оквадраченным внешним обликом, который дополнит система честного полного привода.

Для машины обещают как минимум одну электрифицированную версию, которая будет работать от ДВС, сопряженного с 48-вольтовой мягкой гибридной системой (MHEV). 

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Неофициальный рендер нового внедорожника Toyota (Land Cruiser Mini)

Не исключены и другие варианты. К примеру дизельный двигатель или даже полностью электрический мотор. 

Свежие сведения из Японии свидетельствуют о том, что с проектом мини-Ленд-Крузера пока все не так гладко, как хотелось бы «Тойоте».

Предполагалось, что машина, которая перевернет сегмент истинных внедорожников, увидит свет уже в 2025 году, но, похоже, ее дебют перенесли на начало 2026-го.

Отсрочка может быть связана с желанием компании расставить приоритеты в отношении других новинок, которые японский бренд считает более важными. 

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Фото:BestCarWeb

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