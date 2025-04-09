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Land Rover Defender научили превращаться в брутальную грозу асфальта и бездорожья

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
kahn s new defender 90 concept 001 boasts extra wide fenders and a hand finished interior 1 1

Компания Kahn Design, известная экстремальными тюнинг-проектами, на днях представила автомобиль, названный Concept 001. Это пока единственная в своем роде машина, которая сочетает в себе британское наследие, авангардный стиль и продвинутые внедорожные характеристики.

В основе автомобиля лежит Land Rover Defender. Тюнеры готовы преобразить как короткобазный «девяностый», так и удлиненный «сто десятый» вариант кузова этой модели. 

kahn s new defender 90 concept 001 boasts extra wide fenders and a hand finished interior 8 1
Land Rover Defender Concept 001 от Kahn Design

Таким машинам предстоит отличиться от оригиналов комплектом 20-дюймовых колес Hummerhead RS-Forged, работающих в тандеме с 33-профильными покрышками для экстремального бездорожья.

За счет них клиренс «Дефендера» заметно вырастет, а сам автомобиль станет выглядеть брутальнее и практически «по-военному». 

Кроме колес доработанный Defender примерит на себя широкие крылья, задний диффузор из углеволокна, а также специальный цвет кузова Volcanic Rock Satin.

kahn s new defender 90 concept 001 boasts extra wide fenders and a hand finished interior 5 1

Спереди внедорожнику достанется набор обновленных фар, аэродинамически оптимизированный вентилируемый капот, защитная краска нижней части кузова с 3D-текстурой и переделанный салон.

kahn s new defender 90 concept 001 boasts extra wide fenders and a hand finished interior 2 1

Внутри британскому внедорожнику будет положена кожаная обивка сидений, сочетающаяся с синей окантовкой и другими цветовыми акцентами. Дополнить их предстоит боковым вентиляционным отверстиям аналогичного цвета и другим незначительным изменениям в декоре.

kahn s new defender 90 concept 001 boasts extra wide fenders and a hand finished interior 4 1

Стоимость переделки в аналогичный внедорожник простого Land Rover Defender 90 составляет 32 тысячи долларов (2,8 миллиона рублей).

Эта сумма включает в себя абсолютно всё, начиная от колесных дисков и заканчивая профессиональной установкой тюнинг-комплекта и покраской кузова. 

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Фото:Kahn Design

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