Land Rover Defender научили превращаться в брутальную грозу асфальта и бездорожья

Компания Kahn Design, известная экстремальными тюнинг-проектами, на днях представила автомобиль, названный Concept 001. Это пока единственная в своем роде машина, которая сочетает в себе британское наследие, авангардный стиль и продвинутые внедорожные характеристики.

В основе автомобиля лежит Land Rover Defender. Тюнеры готовы преобразить как короткобазный «девяностый», так и удлиненный «сто десятый» вариант кузова этой модели.

Land Rover Defender Concept 001 от Kahn Design

Таким машинам предстоит отличиться от оригиналов комплектом 20-дюймовых колес Hummerhead RS-Forged, работающих в тандеме с 33-профильными покрышками для экстремального бездорожья.

За счет них клиренс «Дефендера» заметно вырастет, а сам автомобиль станет выглядеть брутальнее и практически «по-военному».

Кроме колес доработанный Defender примерит на себя широкие крылья, задний диффузор из углеволокна, а также специальный цвет кузова Volcanic Rock Satin.

Спереди внедорожнику достанется набор обновленных фар, аэродинамически оптимизированный вентилируемый капот, защитная краска нижней части кузова с 3D-текстурой и переделанный салон.

Внутри британскому внедорожнику будет положена кожаная обивка сидений, сочетающаяся с синей окантовкой и другими цветовыми акцентами. Дополнить их предстоит боковым вентиляционным отверстиям аналогичного цвета и другим незначительным изменениям в декоре.

Стоимость переделки в аналогичный внедорожник простого Land Rover Defender 90 составляет 32 тысячи долларов (2,8 миллиона рублей).

Эта сумма включает в себя абсолютно всё, начиная от колесных дисков и заканчивая профессиональной установкой тюнинг-комплекта и покраской кузова.