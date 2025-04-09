Двигатель, считавшийся невозможным, собирается с 2026 года положить конец всем видам топлива

Продажи электромобилей замедляются, что вызывает сомнение у многих в том, что двигатели внутреннего сгорания скоро исчезнут. Впрочем, это еще может произойти в недалекой перспективе, ведь к серийному производству готовится мотор, построить который ранее считалось невозможно.

Его создателем является фирма «DeepDrive». Немецкий стартап разработал систему электромоторов, интегрированных в колеса автомобилей, которые обещают оказаться меньше и легче обычных электрических двигателей, а значит быть более эффективными и экономичными.

Колесный двигатель обходится без использования редкоземельных элементов и оснащен на 50% меньшим количеством магнитов, что способно снизить стоимость его производства на 20% к обычным электромоторам.

Колесный двигатель DeepDrive

Технология обладает рядом преимуществ: она освобождает место под капотом за счет отказа от крупных компонентов трансмиссии, что оставляет больше свободного пространства для более емких аккумуляторов.

Кроме того, за счет более тонких магнитов, чем в электромоторах других брендов, в том числе Tesla, вес колесного мотора почти вполовину ниже аналогичных альтернатив. А еще он проще в изготовлении и надежнее за счет меньшего количества деталей, подверженных износу.

Еще одним плюсом такого вида двигателя считается возможность использовать энергию от торможений, что позволяет заменить гидравлическую тормозную систему на сухую, являющуюся более компактной, легкой и недорогой.

Конструкция колесного двигателя DeepDrive

Единственным недостатком этой технологии считается невозможность использования ее на спортивных автомобилях.

Высоковольтная версия на 400-800 вольт, в которую интегрирован инвертор, выдает мощность всего до 150 кВт или 204 лошадиные силы, чего явно недостаточно для такого вида техники. Зато ее крутящий момент равен 1500 Нм, а запас хода с увеличенной батареей может превысить 800 км.

В «DeepDrive» заявляют, что ведут переговоры с десятью автопроизводителями и рассчитывают начать поставки им инновационного мотора уже в 2026 году.

На данный момент брендом, который проявил наибольший интерес к колесному двигателю, оказался немецкий BMW, подписавший соглашение о сотрудничестве с этой компанией для помощи в его разработке.