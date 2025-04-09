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На завод Toyota обрушился град, сорвав поставки Prius и Corolla

Текст: Алексей Шмидт
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Неустойчивая погода в Азиатско-тихоокеанском регионе в конце марта – начале апреля вызвала серию катаклизмов, один из которых затронул Японию.

В числе пострадавших оказалась территория завода Toyota в префектуре Айти, что сорвало поставки новых автомобилей в дилерские центры, а затем их покупателям.

По информации японских СМИ, предприятие «Тойоты» в префектуре Айти сильно пострадало от града.

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Завод Toyota в префектуре Айти

Основной удар пришелся на стоянку завода, где дожидались отгрузки в дилерские центры, а затем покупателям предзаказанные гибриды Prius и автомобили Corolla (Corolla Sport, Corolla Touring, Corolla Cross и другие разновидности этой модели).

Утверждается, что в результате непогоды многие экземпляры машин, недавно сошедших с конвейера, получили повреждения крыш и лобовых стекол. 

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Въезд для сотрудников на завод Toyota в префектуре Айти

Сейчас в Toyota решают вопрос о том, как поступить с разбитыми градом машинами, а также пытаются понять как этот форс-мажор отразится на поставках автомобилей компании ее клиентам. 

Очевидно, что вовремя свои машины покупатели уже не получат. 

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Фото:Toyota

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