Новый Toyota RAV4 показали в виде уменьшенного Land Cruiser

Презентация нового поколения кроссовера Toyota RAV4 не за горами. Премьеру долгожданной модели японского автопроизводителя ждут уже в этом году. Машина навяжет конкуренцию популярным автомобилям своего класса таким как: Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Kia Sportage и Honda CR-V.

Никаких официальных подробностей о том, как будет выглядеть новый «РАВ4», пока нет. Поэтому поклонникам этой модели приходится ориентироваться на шпионские фотографии машины и неофициальные рендеры.

Toyota RAV4 6 поколения на неофициальном рендере художника Evren Ozgun

На днях предсказать внешний облик новой генерации RAV4 взялся независимый художник Эврен Озгун, опубликовавший собственное видение дизайна самого популярного кроссовера Toyota в будущей итерации.

Замысел дизайнера заметно отличился от его коллег по цеху. По мнению специалиста по графике, новый RAV4 может внешне оказаться чем-то вроде городской версии внедорожника Land Cruiser, получив сложный по форме и наполнению передний бампер, похожую головную оптику и брутальный боковой профиль, а также крупный сплошной блок задних фонарей с С-образным внутренним рисунком.

Еще одной деталью, которая может оказаться схожей с крупным рамным внедорожником японского автопроизводителя, должен стать отказ от традиционной эмблемы компании на слово «Toyota».

В шестом поколении Toyota RAV4 практически со 100-процентной вероятностью сохранит актуальную платформу TNGA, но обзаведется новыми вариантами двигателей.

Слухи свидетельствуют о том, что одним из них может оказаться совершенно новый 1,5-литровый турбомотор, тогда как другие считают, что машина будет доступна исключительно в виде гибрида на базе 2,5-литрового ДВС с турбонаддувом.