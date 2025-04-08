Toyota Land Cruiser 250 трансформировался в короля бездорожья

Представленный несколько лет назад Toyota Land Cruiser 250 сохранил отличные внедорожные качества, но некоторым его покупателям их оказалось недостаточно.

Специально для этой категории людей компания «Arctic Trucks» подготовила комплект доработок, способный превратить «двухсотпятидесятку» в короля бездорожья.

Проект получил название AT37 и представляет собой значительную модернизацию оригинального LC 250, трансформирующую машину в подобие военного внедорожника, которому не страшны практически никакие преграды на своем пути.

Toyota Land Cruiser 250 AT37

Автомобилю достался собственный обвес, включающий в себя уникальные бамперы, накладки на арки и пороги.

Сзади установлено незаметное 2-дюймовое многофункциональное сцепное устройство, характерное для многих моделей Arctic Trucks, которое позволяет быстро прикрепить буксирные шары, лебедки, ступеньки, сиденья, кронштейны для снаряжения или барбекю, улучшающие универсальность машины.

Модифицированная регулируемая подвеска обеспечивает автомобилю увеличенный дорожный просвет и ход, а колесные диски ретро-дизайна, адаптированные для бездорожья, могут быть обуты в хардкорные внедорожные 37-дюймовые покрышки фирмы BFGoodrich All-Terrain T/A K03, либо Mud-Terrain T/A KM3.

Продажами модернизированных Toyota Land Cruiser 250 от Arctic Trucks будут заниматься партнеры этой компании, в том числе официальные дилерские центры «Тойота» во многих странах мира.