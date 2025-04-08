Новый Nissan Skyline будет одновременно седаном и купе-кроссовером

Skyline долгое время был одним из главных символов компании Nissan, но в определенный момент руководство японского автопроизводителя решило отказаться от этой модели. Но, как оказалось, не навсегда.

Японская пресса сообщает о планах «Ниссан» воскресить Skyline, причем сразу в двух ипостасях.

Skyline может переродиться из спортивного купе в электрический седан с покатой линией крыши, а также кроссовер в форм-факторе кросс-купе. Оба автомобиля должны появиться уже в 2026 году.

Неофициальный рендер нового поколения Nissan Skyline (кузов седан)

Популярный японский портал «BestCarWeb» предрекает новому седану «Скайлайн» внешний облик, отсылающий к концепт-кару Vision Qe, а кроссоверу дизайн, схожий с прототипом Vision QXe.

Машины могут получить зауженные светодиодные фары с необычным внутренним рисунком, граненные кузовные линии, аэродинамичные профили и продвинутое техническое оснащение.

Неофициальный рендер нового поколения Nissan Skyline (кузов кросс-купе)

Переход на электрическую энергию сулит Skyline прибавку в динамических характеристиках.

Ожидается, что седан и кроссовер будут оснащены усовершенствованным литий-ионным аккумулятором, а также силовой установкой, максимальная мощность которой окажется на уровне 450 лошадиных сил.

Машины будут полноприводными, задействовав систему e-4ORCE, способную подтормаживать внутренними колесами во время прохождения затяжных поворотов, что положительным образом должно сказаться на их управляемости.