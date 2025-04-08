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На продажу выставили раллийный багги с самым надежным мотором Honda

Текст: Ростислав Архипов
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В 2017 году компания TMI AutoTech из США выставила на суд общественности новую разработку. Машина представляла собой раллийное багги, которое было оснащено одним из самых надежных моторов в истории японского автопрома – двигателем Honda K24. 

Автомобиль получил название Ariel Nomad Tactical и умел ездить как по асфальту, так и по камням, грязи и песчаным дюнам. Накануне один из его немногочисленных экземпляров выставили на продажу.

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Ariel Nomad Tactical, выставленный на аукцион Bring a Trailer

Под рамой, похожей на клетку, разработчики багги расположили 2,4-литровый рядный 4-цилиндровый мотор «Хонды», названный в 2024 году порталом «HotCars» одним из самых безотказных безнаддувных двигателей в мире наряду с Toyota 22RE.

Дополнили силовой агрегат специальная выхлопная система, 6-ступенчатая механическая коробка передач и самоблокирующийся дифференциал на задней оси.

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В отличие от некоторых других моделей Ariel, этой машиной можно управлять без шлема и очков благодаря наличию лобового стекла.

В салоне раллийного багги установлены легкие сиденья из стеклопластика с гоночными ремнями безопасности и рулевым колесом фирмы Momo. 

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За сцепление в машине отвечает комплект 15-дюймовых колесных дисков, обутых в покрышки BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM2 размерностью 235/75.

С 2017 года автомобиль проехал всего 817 километров и выставлен на торги «Bring A Trailer». На момент публикации этой заметки крайней ставкой на этот лот была сумма в 80 тысяч 500 долларов или почти 7 миллионов рублей. До конца аукциона остается еще 4 дня. 

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Фото:Bring a Trailer

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