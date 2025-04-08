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Гендиректор шведского производителя суперкаров Koenigsegg ездит на работу на маленькой, но шустрой Toyota

Текст: Михаил Романченко
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christian von koenigseggs toyota gr yaris is for sale and it truly is a special car 1 1

Гендиректор компании Koenigsegg Кристиан фон Кёнигсегг создает великолепные гиперкары, которые раздвигают границы автомобильной инженерии. Но, как и всем остальным, ему нужно периодически ездить на работу.

И, как оказалось, делать это он предпочитает не на спортивных машинах собственного бренда, а на Toyota.

На днях в его соцсетях был опубликован пост, в котором руководитель Koenigsegg признался в любви к компакт-карам, а также показал автомобиль, на котором он добирается до работы. Им оказался маленький хэтчбек GR Yaris.

christian von koenigseggs toyota gr yaris is for sale and it truly is a special car 2 1
Toyota GR Yaris

Машина представляет собой небольшой малолитражный автомобиль, которому далеко до динамических характеристик гиперкаров Koenigsegg, но он все равно очень быстрый.

1,6-литровый 3-цилиндровый мотор с турбонаддувом этой модели развивает 280 лошадиных сил мощности и обеспечивает легкому и проворному автомобилю неплохую динамику. 

christian von koenigseggs toyota gr yaris is for sale and it truly is a special car 10 1

На разгон с места до 100 километров в час у GR Yaris уходит около 5,5-секунд, а максимальная скорость машины составляет 230 км/ч. 

christian von koenigseggs toyota gr yaris is for sale and it truly is a special car 6 1

Основатель Koenigsegg известен своей любовью к японским автомобилям. Так, к примеру, ранее он рассказывал, что во времена учебы в колледже рассекал на родстере Mazda MX-5 (NA).

Автомобиль находится в его владении с 19-летнего возраста и до сих пор эксплуатируется при необходимости. 

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Фото:Toyota

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