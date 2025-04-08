Гендиректор шведского производителя суперкаров Koenigsegg ездит на работу на маленькой, но шустрой Toyota

Гендиректор компании Koenigsegg Кристиан фон Кёнигсегг создает великолепные гиперкары, которые раздвигают границы автомобильной инженерии. Но, как и всем остальным, ему нужно периодически ездить на работу.

И, как оказалось, делать это он предпочитает не на спортивных машинах собственного бренда, а на Toyota.

На днях в его соцсетях был опубликован пост, в котором руководитель Koenigsegg признался в любви к компакт-карам, а также показал автомобиль, на котором он добирается до работы. Им оказался маленький хэтчбек GR Yaris.

Toyota GR Yaris

Машина представляет собой небольшой малолитражный автомобиль, которому далеко до динамических характеристик гиперкаров Koenigsegg, но он все равно очень быстрый.

1,6-литровый 3-цилиндровый мотор с турбонаддувом этой модели развивает 280 лошадиных сил мощности и обеспечивает легкому и проворному автомобилю неплохую динамику.

На разгон с места до 100 километров в час у GR Yaris уходит около 5,5-секунд, а максимальная скорость машины составляет 230 км/ч.

Основатель Koenigsegg известен своей любовью к японским автомобилям. Так, к примеру, ранее он рассказывал, что во времена учебы в колледже рассекал на родстере Mazda MX-5 (NA).

Автомобиль находится в его владении с 19-летнего возраста и до сих пор эксплуатируется при необходимости.