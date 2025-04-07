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Новый Dacia Logan сменит внешность, получит новое оснащение и станет экономичнее

Текст: Ростислав Архипов
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Презентация актуального на сегодняшний день третьего поколения Dacia Logan (на некоторых рынках Renault Logan) состоялась в 2020 году. Жизненный цикл этой важной как для Dacia, так и для Renault модели подходит к концу, а это значит, что появление свежей генерации уже не за горами.

Французские инсайдеры поделились о новом Logan первыми подробностями. По их информации, с переходом в свежее поколение машину ожидают серьезнейшие перемены.

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Dacia Logan актуального поколения

Предполагается, что новый «Логан» не только сменит дизайн, но и увеличится в размерах. Машине достанется новое оформление передней части кузова с решеткой радиатора, вдохновленной кроссовером Bigster, и переделанными светодиодными фарами.

Внутри автомобиля должен дебютировать модернизированный 8-дюймовый сенсорный дисплей и цифровая комбинация приборов, а сама архитектура салона может оказаться срисованной с третьей генерации Renault Duster.

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Интерьер Renault Duster 3 поколения

В новом поколении Logan может обзавестись мягкой гибридной системой, которая будет состоять из мотора TCe на 90 и 110 лошадиных сил и 12-вольтового стартер-генератора. 

Расход топлива машины снизится ориентировочно на 10 процентов и составит примерно 5-литров на 100 километров в смешанном режиме езды. 

Французская автомобильная пресса полагает, что новый «Логан» заметно расширит свое оснащение, в которое могут войти улучшенная шумоизоляция, адаптивный круиз-контроль, люк в крыше и другие полезные опции.

Презентовать новое поколение Dacia Logan собираются в течение 2026 года. 

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Фото:Соцсети, Dacia

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