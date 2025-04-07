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Subaru Outback обещает стать в новом поколении бруталом

Текст: Алексей Шмидт
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Компания Subaru занимается разработкой нового поколения среднеразмерного кроссовера Outback, нынешняя шестая генерация которого появилась на свет в 2019 году.

Закулисной информацией об этом проекте поделилось новостное издание «TopElectricSUV», попутно спрогнозировавшее изменения во внешнем облике японского «паркетника».

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Subaru Outback актуального поколения

По информации журналистов, в седьмом поколении Outback окончательно отделается от наследия Legacy, став самостоятельной моделью.

Автомобиль получит собственный дизайн с обилием квадратных форм и брутальной внешностью, а также пропорции внедорожника, а не универсала повышенной проходимости, с которым его сравнивали ранее. 

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Неофициальный рендер седьмого поколения Subaru Outback (TopElectricSUV)

Под капотом машины ждут гибридных силовых установок, которые недавно появились у моделей Crosstrek и Forester. Это одна и та же система, которая способна выдавать 194 лошадиные силы в младших моделях и чуть больше мощности в более крупных. 

В ее основе лежит 2,5-литровый горизонтально-оппозитный двигатель, связку которому составляет два электромотора. Один из них предназначен для выработки энергии, а другой для тяги. Аккумуляторная батарея емкостью 1,1 кВт/ч, расположенная сзади, обеспечивает запас хода на одной электротяге на несколько километров.

Ассистировать гибридной силовой установке предстоит фирменной бесступенчатой вариаторной коробке передач Lineatronic и системе постоянного полного привода.

Официальную презентацию нового поколения Subaru Outback ждут в течение 2025 года. 

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ИСТОЧНИК:TopElectricSUV

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