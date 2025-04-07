Новый Kia Sportage примерит другой дизайн: фото в камуфляже и без

Мировая премьера пятого по счету поколения кроссовера Kia Sportage состоялась летом 2021 года. Автомобиль обрел новый, более современный внешний облик, а также обзавелся модернизированной механической частью.

Корейский автопроизводитель последовательно обновлял машину с каждым модельным годом, но теперь, похоже, пришел черед его бестселлеру пройти через более глобальный рестайлинг.

Обновленный Kia Sportage в камуфляже (короткобазная версия)

Прототипы реформенных Kia Sportage накануне были замечены в тяжелом камуфляже на дорогах Южной Кореи. Это машины в коротком варианте с уменьшенной колесной базой.

Обновленный Kia Sportage в камуфляже (короткобазная версия)

Какие перемены можно ждать от внешнего облика обновленного «паркетника» уже известно. Плотная маскировка покрывает практически 100-процентов кузовов прототипов, заснятых на тестах, но ранее Kia уже показала машину на официальных изображениях.

Изменения экстерьера самой популярной модели «Киа» пройдут под знаком стиля последних новинок компании.

Обновленный Kia Sportage

C рестайлингом Sportage получит новое оформление «передка» и «кормы», которое выполнят по лекалам электрической линейки EV с более резкими линиями кузова, прямоугольными блоками фар и узкими горизонтальными светодиодными дневными ходовыми огнями, а также перелицованными задними фонарями.

Технические перемены в новом «Спортейдже» сейчас под вопросом. Скорее всего, кардинальных изменений в механической части машины, являющейся основным драйвером продаж Kia, не произойдет.

Единственное, что может ждать агрегатную линейку этой модели, это увеличение мощности гибридных силовых установок.

В продажу обновленный Kia Sportage поступит в конце весны этого года.