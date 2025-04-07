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Новый Kia Sportage примерит другой дизайн: фото в камуфляже и без

Текст: Алексей Шмидт
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Мировая премьера пятого по счету поколения кроссовера Kia Sportage состоялась летом 2021 года. Автомобиль обрел новый, более современный внешний облик, а также обзавелся модернизированной механической частью. 

Корейский автопроизводитель последовательно обновлял машину с каждым модельным годом, но теперь, похоже, пришел черед его бестселлеру пройти через более глобальный рестайлинг.

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Обновленный Kia Sportage в камуфляже (короткобазная версия)

Прототипы реформенных Kia Sportage накануне были замечены в тяжелом камуфляже на дорогах Южной Кореи. Это машины в коротком варианте с уменьшенной колесной базой. 

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Обновленный Kia Sportage в камуфляже (короткобазная версия)

Какие перемены можно ждать от внешнего облика обновленного «паркетника» уже известно. Плотная маскировка покрывает практически 100-процентов кузовов прототипов, заснятых на тестах, но ранее Kia уже показала машину на официальных изображениях.

Изменения экстерьера самой популярной модели «Киа» пройдут под знаком стиля последних новинок компании. 

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Обновленный Kia Sportage

C рестайлингом Sportage получит новое оформление «передка» и «кормы», которое выполнят по лекалам электрической линейки EV с более резкими линиями кузова, прямоугольными блоками фар и узкими горизонтальными светодиодными дневными ходовыми огнями, а также перелицованными задними фонарями.

Технические перемены в новом «Спортейдже» сейчас под вопросом. Скорее всего, кардинальных изменений в механической части машины, являющейся основным драйвером продаж Kia, не произойдет.

Единственное, что может ждать агрегатную линейку этой модели, это увеличение мощности гибридных силовых установок. 

В продажу обновленный Kia Sportage поступит в конце весны этого года. 

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Фото:Соцсети, Kia

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