Nissan анонсировал 3 поколение гибридной системы e-Power: на 15% экономичнее и немного мощнее, чем раньше

С момента своего дебюта в 2016 году и запуска второго поколения в 2022-м гибридная система Nissan e-Power предлагала отличные показатели расхода топлива за счет полностью оптимизированного 1,5-литрового двигателя. Впрочем, вскоре японский автопроизводитель обещает не только улучшить эти цифры, но и сделать эту силовую установку мощнее.

Третье поколение системы e-Power должно дебютировать в течение 2025 – начале 2026 года. Первой моделью, которая ее получит под капот, может стать кроссовер Nissan Qashqai.

Гибридная система Nissan e-Power

Инженеры «Ниссан» обещают сделать 1,5-литровый ДВС, работающий в составе e-Power, более термически эффективным и стабильным на низких оборотах, благодаря чему снизится его шум и вибрация.

Более того, в третьем поколении этой системы можно будет рассчитывать на снижение расхода топлива на 15% и увеличение мощности со 188 до 201 лошадиной силы (при сохранении крутящего момента на уровне 330 Нм).

Добиться улучшений самых важных для современных силовых установок показателей специалистам Nissan, по слухам, удастся благодаря интеграции электромотора, генератора и инвертора в единый небольшой блок.

Силовая установка получит более компактные размеры и сниженный вес, что положительным образом скажется на ее характеристиках.

С новым поколением системы e-Power автомобилям Nissan пророчат более комфортную езду, особенно в режимах ускорений.