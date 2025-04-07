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Nissan анонсировал 3 поколение гибридной системы e-Power: на 15% экономичнее и немного мощнее, чем раньше

Текст: Алиса Шашкова
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С момента своего дебюта в 2016 году и запуска второго поколения в 2022-м гибридная система Nissan e-Power предлагала отличные показатели расхода топлива за счет полностью оптимизированного 1,5-литрового двигателя. Впрочем, вскоре японский автопроизводитель обещает не только улучшить эти цифры, но и сделать эту силовую установку мощнее.

Третье поколение системы e-Power должно дебютировать в течение 2025 – начале 2026 года. Первой моделью, которая ее получит под капот, может стать кроссовер Nissan Qashqai.

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Гибридная система Nissan e-Power

Инженеры «Ниссан» обещают сделать 1,5-литровый ДВС, работающий в составе e-Power, более термически эффективным и стабильным на низких оборотах, благодаря чему снизится его шум и вибрация. 

Более того, в третьем поколении этой системы можно будет рассчитывать на снижение расхода топлива на 15% и увеличение мощности со 188 до 201 лошадиной силы (при сохранении крутящего момента на уровне 330 Нм).

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Добиться улучшений самых важных для современных силовых установок показателей специалистам Nissan, по слухам, удастся благодаря интеграции электромотора, генератора и инвертора в единый небольшой блок.

Силовая установка получит более компактные размеры и сниженный вес, что положительным образом скажется на ее характеристиках.

С новым поколением системы e-Power автомобилям Nissan пророчат более комфортную езду, особенно в режимах ускорений.

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Фото:Nissan

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