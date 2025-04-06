Новый Hyundai Palisade получил версию для клаустрофобов

В декабре 2024 года Hyundai представил долгожданное второе поколение флагманского вседорожника Palisade. Но, как оказалось, это не единственная версия, в которой собираются продавать автомобиль.

На выставке мобильности этого года в Сеуле, открывшейся 4 апреля, состоялась премьера новой модификации корейского большого кроссовера, которая обеспечила и без того вместительной машине еще более просторный салон.

Речь идет о варианте Hyundai Palisade с высокой крышей – Highroof. Ее особенностью является значительно более высокая линия потолка, увеличивающая высоту над головой водителя и пассажиров, а также общий комфорт в салоне.

Hyundai Palisade 2 поколения в версии Highroof

В отличие от предыдущих «Палисадов», в которых подобная опция существовала только в качестве комплекта тюнинга, во втором поколении вседорожника будут предлагать высокую крышу начиная с базовой комплектации.

Общая высота крыши нового Palisade в варианте Highroof составляет 2002 мм, что на 237 мм выше, чем этот показатель в обычном кроссовере.

Отличить более просторный «Палисад» от простого можно будет не только по необычному наросту на крыше, но и по другой особенности – эксклюзивным 20-дюймовым колесным дискам.

Интерьер Hyundai Palisade Highroof

Что касается внутреннего убранства, которое показали на фото лишь частично, для пассажиров второго ряда появится дополнительный складной экран, опускающийся с потолка, а между креслами расположится центральная консоль с подстаканниками с функциями подогрева и охлаждения и беспроводной зарядкой для смартфона.

Продавать Hyundai Palisade с высокой крышей будут как в 6-местной, так и 4-местной конфигурациях. До дилеров машины должны доехать в ближайшие месяцы.