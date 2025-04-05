Самую экономичную версию Toyota Land Cruiser 300 подловили в Японии перед экспортом в другие страны

Внедорожник Toyota Land Cruiser 300 готовится пойти по пути своей роскошной разновидности Lexus LX, получив более экономичную модификацию. В случае с «Лексусом» это вариант LX700h, использующий гибридную силовую установку.

Вскоре аналогичный агрегат станет доступен для Land Cruiser 300. На днях такие автомобили были впервые засняты вживую перед их отгрузкой к дилерам в страны Персидского залива.

Гибридные Toyota Land Cruiser 300, ожидающие экспорта на Ближний Восток

Судя по сделанным фотографиям, машинам предстоит получить собственные бамперы и, возможно, некоторые другие элементы декора.

Единственным главным изменением в их техническом оснащении станет 3,4-литровый бензиновый твин-турбированный двигатель V6, который начнет использовать электромотор, что гарантировано сократит средний расход горючего автомобилем.

Мощность двигателя должна повторить отдачу гибридного Lexus LX700h, составив 457 лошадиных сил и 790 Нм крутящего момента.

Toyota Land Cruiser HEV

Благодаря переходу на гибридную технологию средний расход топлива бензиново-электрического Land Cruiser 300 снизится примерно на 10 процентов в сравнении с его простой версией, то есть более чем на литр (с 12,1 до 10,9-литра на 100 км).

До дилеров на Ближнем Востоке гибридная «трехсотка» начнет добираться в течение ближайших месяцев. Впоследствии географию продаж экономичного Land Cruiser 300 могут расширить другими рынками сбыта.