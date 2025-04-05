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Самую экономичную версию Toyota Land Cruiser 300 подловили в Японии перед экспортом в другие страны

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
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Внедорожник Toyota Land Cruiser 300 готовится пойти по пути своей роскошной разновидности Lexus LX, получив более экономичную модификацию. В случае с «Лексусом» это вариант LX700h, использующий гибридную силовую установку.

Вскоре аналогичный агрегат станет доступен для Land Cruiser 300. На днях такие автомобили были впервые засняты вживую перед их отгрузкой к дилерам в страны Персидского залива. 

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Гибридные Toyota Land Cruiser 300, ожидающие экспорта на Ближний Восток

Судя по сделанным фотографиям, машинам предстоит получить собственные бамперы и, возможно, некоторые другие элементы декора.  

Единственным главным изменением в их техническом оснащении станет 3,4-литровый бензиновый твин-турбированный двигатель V6, который начнет использовать электромотор, что гарантировано сократит средний расход горючего автомобилем. 

Мощность двигателя должна повторить отдачу гибридного Lexus LX700h, составив 457 лошадиных сил и 790 Нм крутящего момента. 

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Toyota Land Cruiser HEV

Благодаря переходу на гибридную технологию средний расход топлива бензиново-электрического Land Cruiser 300 снизится примерно на 10 процентов в сравнении с его простой версией, то есть более чем на литр (с 12,1 до 10,9-литра на 100 км).

До дилеров на Ближнем Востоке гибридная «трехсотка» начнет добираться в течение ближайших месяцев. Впоследствии географию продаж экономичного Land Cruiser 300 могут расширить другими рынками сбыта.

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Фото:Соцсети

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