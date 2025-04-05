Компакт-кроссовер Nissan Juke нового поколения показался на первых изображениях

Финансовые проблемы заставили Nissan собрать волю в кулак и рассказать инвесторам и общественности, что у компании все не так плохо, как многие думают.

Японский автопроизводитель анонсировал широкий список новых моделей, которые должны появиться в продаже в ближайшие годы. И среди них оказался автомобиль, заполучивший свою известность благодаря экстравагантному внешнему виду.

Речь идет о компактном-кроссовере Nissan Juke, который обещают возродить в 2026 году в виде электрического «паркетника». На этой неделе в Сети появился первый тизер этой модели. Воспользовавшись им, цифровые дизайнеры «Autobics» спрогнозировали как будет выглядеть этот вседорожник в серийной версии.

Официальный тизер Nissan Juke нового поколения

Судя по получившемуся рендеру, новому «Жуку» предстоит сохранить свой необычный внешний облик, который стал его визитной карточкой, но с определенными правками. Машина лишится своих плавных линий, на место которой придут многоугольные поверхности.

Автомобиль может обзавестись вертикальными светодиодными дневными ходовыми огнями, головной оптикой, отсылающей к предшественнику, а также покатой линией крыши с необычным оформлением кормы.

Неофициальный рендер нового поколения Nissan Juke

У предыдущего Juke его новая итерация унаследует задние дверные ручки, расположенные рядом со стойками кузова, тогда как спереди машина задействует более современное решение – с потайными рукоятками, интегрированными в двери.

В основу машины должна лечь модульная платформа AmpR Small, а в качестве батарей могут предложить аккумуляторы емкостью 40 и 52 кВт/ч, обеспечивающие запас хода от 312 до 410 километров соответственно.

Гибридная версия Juke не подтверждена, поэтому продавать машину будут исключительно в электрическом исполнении. В качестве потенциальных конкурентов нового кроссовера называют такие модели как Jeep Avenger, Kia EV3 и Ford Puma Gen-E.