Представлен «Гелендваген» для Барби: он нежно-розовый снаружи и внутри

Внедорожник Mercedes-Benz G-Class известен тем, что обладает брутальным внешним видом и характером. Но придать ему женственности, как оказалось, можно лишь добавив машине нестандартный для нее цвет кузова и немного ретро-мотивов.

Ателье Carlex Design представило новый «Гелендваген», получивший имя Rose Vintage. Машина для Барби примерила нежно-розовый цвет кузова и аналогичное внутреннее цветовое оформление, дополнил которое специальный обвес с нотками «ретро».

Спереди G-Class обзавелся хромированными бамперами, новой решеткой радиатора и собственным логотипом Carlex Design, сменившим трехконечную звезду, а также расширенными колесными арками.

Интерьер машины оформили в том же стиле, что и экстерьер, добавив внутреннему убранству немецкого внедорожника отделку из розовой кожи и алькантары, которая покрыла практически весь салон автомобиля вплоть до потолка.

Изменился ли пастельно-розовый G-Class с точки зрения механической части его разработчики не уточняют. Скорее всего машина сохранила свою техническую сторону и поменялась лишь внешне.

Обсуждать цену переоборудования внедорожника «Гелендваген» в автомобиль для Барби Carlex Design согласен лишь с потенциальными покупателями этого пакета доработок, поэтому стоимость переделки машины не раскрывается.