ДомойАвтоновости сегодняПредставлен «Гелендваген» для Барби: он нежно-розовый снаружи и внутри

Представлен «Гелендваген» для Барби: он нежно-розовый снаружи и внутри

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
Копия Carlex Vintage Rose Mercedes G Class 18 1

Внедорожник Mercedes-Benz G-Class известен тем, что обладает брутальным внешним видом и характером. Но придать ему женственности, как оказалось, можно лишь добавив машине нестандартный для нее цвет кузова и немного ретро-мотивов. 

Ателье Carlex Design представило новый «Гелендваген», получивший имя Rose Vintage. Машина для Барби примерила нежно-розовый цвет кузова и аналогичное внутреннее цветовое оформление, дополнил которое специальный обвес с нотками «ретро».

Копия Carlex Vintage Rose Mercedes G Class 5 1

Спереди G-Class обзавелся хромированными бамперами, новой решеткой радиатора и собственным логотипом Carlex Design, сменившим трехконечную звезду, а также расширенными колесными арками. 

g class carlex design

Интерьер машины оформили в том же стиле, что и экстерьер, добавив внутреннему убранству немецкого внедорожника отделку из розовой кожи и алькантары, которая покрыла практически весь салон автомобиля вплоть до потолка.

Изменился ли пастельно-розовый G-Class с точки зрения механической части его разработчики не уточняют. Скорее всего машина сохранила свою техническую сторону и поменялась лишь внешне.

Снимок экрана 2025 04 05 в 10.25.51

Обсуждать цену переоборудования внедорожника «Гелендваген» в автомобиль для Барби Carlex Design согласен лишь с потенциальными покупателями этого пакета доработок, поэтому стоимость переделки машины не раскрывается.  

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Carlex Design

Читайте также:

Последние новости:

Популярному японскому рамному внедорожнику слегка подретушировали внешность

Самый долговечный автомобиль на планете уже продают в...

Почему на эмблеме Lamborghini красуется бык

Раскрыт Lexus, способный легко разгоняться до 270 км/ч...

Для преемника Nissan March уже обозначили цену

Новое поколение кросовера Toyota RAV4 показали в офф-роуд...

Кроссовер Renault Duster скоро получит 7-местную версию: подробности

Новый BMW X5 (G65) подловили на заснеженных дорогах...

Японский Subaru Forester нового поколения отличился самурайскими доспехами

Изображения нового Mitsubishi Lancer Evo вызвали бурные дискуссии...

Понты дороже скорости: бюджетник Honda наделили новым спортивным...

Новый электрический вседорожник Honda может стать преемником минивэна...

Новый внедорожник Kia против Jeep Wrangler, Toyota Land...

Новый рамный пикап Kia Tasman получил хардкорную внедорожную...

Nissan отказался от сестринского пикапа Renault Niagara

Honda распродаст детали мотора V10, с которым Айртон...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+