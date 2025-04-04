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Почему на эмблеме Lamborghini красуется бык

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
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О том, как появилась компания Lamborghini, ходит много слухов. Один из них гласит, что продавец тракторов по имени Ферруччо Ламборгини был очень недоволен сцеплением своего Ferrari и после жарких споров с Энцо Феррари решил создать собственный идеальный автомобиль. 

Насколько это правда остается только догадываться, но сегодня Lamborghini является одним из самых известных в мире автопроизводителей, машины которых покупают богачи и знаменитости. А по уровню популярности в массовом создании компания может конкурировать даже с Ferrari. 

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Логотип Lamborghini

Но причем тут бык? Несмотря на то, что в первые годы своего существования Lamborghini использовала безвкусный логотип, Ферруччо Ламборгини с самого начала размещал на своих автомобилях это агрессивное животное. И на то было несколько причин.

Первая – астрология. Ферруччо Ламборгини родился 28 апреля 1916 года, что сделало его Тельцом. А сам он был поклонником испанской корриды (боя быков). 

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Lamborghini Miura

Бык, нанесенный конкретно на логотипе Lamborghini с момента создания автомобильной компании, является быком с ранчо Miura в Севилье, которое посетил основатель этого бренда в 1962 году.

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Lamborghini Huracan Evo

Но на этом увлечение быками Lamborghini не закончилось. Для первого серийного суперкара компании со среднемоторной компоновкой было выбрано имя Miura, а практически все машины, которые появились с тех пор в портфолио итальянского автопроизводителя, так или иначе связаны с корридой. 

Модель Islero была названа в честь быка, одержавшего верх над матадором Манолете в 1947 году. Diablo, Murcielago, Reventon, Aventador и Huracan – имеют за плечами аналогичные истории. 

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Фото:Lamborghini

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