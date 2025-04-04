Почему на эмблеме Lamborghini красуется бык

О том, как появилась компания Lamborghini, ходит много слухов. Один из них гласит, что продавец тракторов по имени Ферруччо Ламборгини был очень недоволен сцеплением своего Ferrari и после жарких споров с Энцо Феррари решил создать собственный идеальный автомобиль.

Насколько это правда остается только догадываться, но сегодня Lamborghini является одним из самых известных в мире автопроизводителей, машины которых покупают богачи и знаменитости. А по уровню популярности в массовом создании компания может конкурировать даже с Ferrari.

Логотип Lamborghini

Но причем тут бык? Несмотря на то, что в первые годы своего существования Lamborghini использовала безвкусный логотип, Ферруччо Ламборгини с самого начала размещал на своих автомобилях это агрессивное животное. И на то было несколько причин.

Первая – астрология. Ферруччо Ламборгини родился 28 апреля 1916 года, что сделало его Тельцом. А сам он был поклонником испанской корриды (боя быков).

Lamborghini Miura

Бык, нанесенный конкретно на логотипе Lamborghini с момента создания автомобильной компании, является быком с ранчо Miura в Севилье, которое посетил основатель этого бренда в 1962 году.

Lamborghini Huracan Evo

Но на этом увлечение быками Lamborghini не закончилось. Для первого серийного суперкара компании со среднемоторной компоновкой было выбрано имя Miura, а практически все машины, которые появились с тех пор в портфолио итальянского автопроизводителя, так или иначе связаны с корридой.

Модель Islero была названа в честь быка, одержавшего верх над матадором Манолете в 1947 году. Diablo, Murcielago, Reventon, Aventador и Huracan – имеют за плечами аналогичные истории.