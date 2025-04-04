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Для преемника Nissan March уже обозначили цену

Текст: Ростислав Архипов
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В январе 2022 года Nissan рассказала о том, что планирует вывести на европейский рынок новый компактный автомобиль, который может стать преемником модели March (Micra).

Появление машины ждут в 2026 году, а также предполагают, что она будет чистым электромобилем. Новинка должна заполнить пробел в модельной линейке компании между Sakura и Leaf.

Накануне инсайдерское издание из Японии «BestCarWeb» раскрыло об этом проекте новые подробности, а также обозначило предварительную цену такого автомобиля.

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Спекулятивное изображение нового поколения Nissan March

В основе новой генерации Nissan March/Micra будет лежать модульная архитектура CMF B-EV.

Машине обещают тяговую батарею емкостью 30 кВт/ч, которая обеспечит ей дальнобойность на уровне свыше 300 километров. Это примерно на 100 км больше, чем проезжает без подзарядки компактная модель Nissan Sakura. 

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Концепт-кар Nissan Concept 20-23

Внешне автомобиль должен оказаться похожим на концепт-кар Concept 20-23 образца 2023 года с округлыми дневными ходовыми огнями, между которыми будет реализована вставка из основных кластеров фар.

Официальные цены на машину раскроют к ее премьере, запланированной на ближайшие 1,5-года.

Инсайдеры полагают, что стоимость нового поколения Nissan March в Японии составит от 2 миллионов 800 тысяч до 3 миллионов 500 тысяч иен. При пересчете на российскую валюту это около 1,6 – 2 миллиона рублей. 

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ИСТОЧНИК:BestCarWeb

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