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Новый BMW X5 (G65) подловили на заснеженных дорогах Скандинавии

Текст: Алиса Шашкова
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Немецкий BMW продолжает доводочные испытания нового поколения кроссовера X5 (G65), премьеру которого обещают провести к лету 2026 года. Серийный выпуск машины наладят на предприятии компании в американском Спартанберге.

На днях тестовый прототип новинки был замечен во время обкатки по заснеженным дорогам в Скандинавии. 

Сквозь маскировку машины проглядываются дизайнерские решения, которые недавно были представлены баварским автопроизводителем в его концепт-каре Vision Neue Klasse X. Но несмотря на внешние сходства с этим шоу-каром, новый X5 должен сохранить актуальную платформу CLAR. 

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Прототип нового BMW X5 (G65)

Автомобиль собираются оснастить клювообразной передней частью кузова с другими фарами и заметно измененной решеткой радиатора, потайными дверными ручками, а также массивными бамперами спереди и сзади.

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Интерьер концепт-кара BMW Neue Klasse X

Внутри машины ожидается появление настраиваемой передней панели Panoramic Vision, представленной в концепте Neue Klasse X, а также дополнительного дисплея со стороны пассажира. 

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Технические характеристики машины пока находятся в секрете. Ходят слухи, что автомобиль предложат в версиях 50e XDrive, 40 xDrive и 40d xDrive, а вариант iX5 пополнится гибридом с подключаемым модулем. 

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X5 M, скорее всего, сохранит актуальный V8 с двойным турбонаддувом. Его мощность составит более 600 лошадиных сил. 

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Фото:AutoEvolution

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