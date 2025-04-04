Японский Subaru Forester нового поколения отличился самурайскими доспехами

Несмотря на то, что кроссовер Subaru Forester шестого поколения уже давно продается в США, у себя на родине автомобиль появится только в конце апреля. Причем японскую машину ожидает ряд изменений, которые не предусмотрены для других рынков.

Основным отличием модификации Forester для рынка Японии является обширный список аксессуаров, которые недоступны для остальных стран сбыта этой модели, позволяющих покупателям гораздо больше способов подстроить автомобиль под свой вкус.

Subaru Forester X-Break с пакетом Adventure Style для Японии

Японский Forester шестого поколения включает в себя сразу три комплектации: авантюрную X-Break, городскую Premium и спортивную Sport. Самой интересной среди них является первая, в которой дополнительно для автомобиля можно выбрать специальный комплект доработок Adventure Style.

Subaru Forester X-Break с пакетом Adventure Style для Японии

Автомобиль отдаленно напоминает «внедорожную» модификацию Forester Wilderness, но отличается отсутствием высокого дорожного просвета. Вместо него кроссоверу достался обвес, созданный на основе самурайских доспехов.

Он включает в себя дополнительные черные накладки на капоте, боках и задней двери, переработанную решетку радиатора с надписью Subaru, расширенные осветительные приборы и высоко расположенную облицовку дверей.

Subaru Forester Sport для Японии

Версия Sport выделяется передним сплиттером, боковыми юбками и расширителями заднего бампера, которые можно выкрасить в любой цвет.

Помимо них для оспортивленного «Форестера» доступны увеличенный спойлер на крыше, черные 18-дюймовые колеса, двойные выхлопные наконечники с логотипом STI и глушитель высокой производительности, который, как утверждает Subaru, улучшает реакцию дроссельной заслонки и обеспечивает автомобилю более плавное ускорение.

Subaru Forester Premium для Японии

Что касается исполнения Premium, то его прерогативой стали лишь серебристые акценты по периметру кузова и темно-серые 19-дюймовые легкосплавные колесные диски.

В Японии продавать новый Forester будут с двумя вариантами силовых агрегатов: 1,8-литровым бензиновым мотором с турбонаддувом и более топливно-эффективным подзаряжаемым гибридом.

Цены на автомобиль на родном для него рынке обещают раскрыть 17 апреля.