Понты дороже скорости: бюджетник Honda наделили новым спортивным цветом, но не производительностью

Ярко-оранжевый цвет в автомобильной промышленности ассоциируется с производительностью, но иногда его начинают использовать машины, которые максимально далеки от этого понятия.

Недавно это произошло с одним недорогим седаном и хэтчбеком Honda City. Бюджетник японской марки приобрел новый цвет кузова Phoenix Orange Pearl.

Скромная модель «Хонды» в таком цвете сейчас доступна только для «топового» варианта RS и лишь на одном рынке – Малайзии.

Хэтчбек Honda City в палитре Phoenix Orange Pearl

Ни о каких спортивных характеристиках в случае с 4- и 5-дверкой не идет. Автомобили комплектуются 1,5-литровым бензиновым мотором, работающим по циклу Аткинсона в связке с парой электрических двигателей.

Максимальная мощность такого тандема равна всего 129 лошадиным силам, а пиковый крутящий момент составляет 253 Нм.

Стоимость машины составляет на малайзийском рынке минимум 84 тысячи 900 местных рингитов (1,6 миллиона рублей). Доплата за новый ярко-оранжевый цвет кузова для Honda City равна всего 400 рингитам (примерно 7 тысяч 700 рублей).