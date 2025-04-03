Новый электрический вседорожник Honda может стать преемником минивэна Odyssey

В преддверии открытия этапа Гран При Японии Формулы-1 2025 года компания Honda в партнерстве с командой Red Bull Racing провела фанатское мероприятие под названием Red Bull Showrun × Powered by Honda. Одним из его участников стал новый автомобиль, который был покрыт необычной цветастой маскировкой.

Как утверждают японские СМИ, речь может идти о полностью электрической модели, которая станет преемником знаменитого минивэна Honda Odyssey.

Концепт-кары Honda 0-Series

Ранее «Хонда» анонсировала семейство электромобилей 0-Series, в которое войдут машины абсолютно разных форм-фактров. В их числе вместительная легковая модель и вседорожник.

Прототип электрического преемника Honda Odyssey (Honda 0-Series)

Оба автомобиля получат необычное квадратное оформление кормы. Это дизайнерское решение должно обеспечить машинам просторные и удобные места для сидения и хранения.

Прототип электрического преемника Honda Odyssey (Honda 0-Series)

В отличие от концептов 0-Series, на этот раз вседорожник использовал не камеры, а традиционные зеркала заднего вида, а сам его внешний вид, несмотря на камуфляж, выглядел ближе к серийному воплощению.

Ожидается, что внутри новинка Honda приобретет горизонтальный экран большой площади, объединяющий в себе дисплей цифровой приборной панели, мультимедийной системы и отдельной развлекательной консоли пассажира.

Интерьер концепта Honda 0-Series

Прерогативой этой модели должно стать уникальное рулевое колесо Yoke, выполненное не в виде привычной для многих «баранки», а в виде штурвала (как на некоторых электрокарах Tesla и Toyota).

Официальный дебют нового вседорожника Honda состоится в первой половине 2026 года. Продавать электрическую машину будут параллельно с бензиновым Odyssey.