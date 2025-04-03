ДомойАвтоновости сегодняНовый электрический вседорожник Honda может стать преемником минивэна Odyssey

Новый электрический вседорожник Honda может стать преемником минивэна Odyssey

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
o to dien honda 0 saloon and suv 8 e1736307307220 1260x711 1736320509962847710633 1

В преддверии открытия этапа Гран При Японии Формулы-1 2025 года компания Honda в партнерстве с командой Red Bull Racing провела фанатское мероприятие под названием Red Bull Showrun × Powered by Honda. Одним из его участников стал новый автомобиль, который был покрыт необычной цветастой маскировкой. 

Как утверждают японские СМИ, речь может идти о полностью электрической модели, которая станет преемником знаменитого минивэна Honda Odyssey.

2027 honda 0 saloon 2027 honda 0 suv 101 677c44b859b10
Концепт-кары Honda 0-Series

Ранее «Хонда» анонсировала семейство электромобилей 0-Series, в которое войдут машины абсолютно разных форм-фактров. В их числе вместительная легковая модель и вседорожник.

2 e1743644569669
Прототип электрического преемника Honda Odyssey (Honda 0-Series)

Оба автомобиля получат необычное квадратное оформление кормы. Это дизайнерское решение должно обеспечить машинам просторные и удобные места для сидения и хранения. 

1 e1743644667286
Прототип электрического преемника Honda Odyssey (Honda 0-Series)

В отличие от концептов 0-Series, на этот раз вседорожник использовал не камеры, а традиционные зеркала заднего вида, а сам его внешний вид, несмотря на камуфляж, выглядел ближе к серийному воплощению.

Ожидается, что внутри новинка Honda приобретет горизонтальный экран большой площади, объединяющий в себе дисплей цифровой приборной панели, мультимедийной системы и отдельной развлекательной консоли пассажира.

12 honda 0 series saloon HONDA 1
Интерьер концепта Honda 0-Series

Прерогативой этой модели должно стать уникальное рулевое колесо Yoke, выполненное не в виде привычной для многих «баранки», а в виде штурвала (как на некоторых электрокарах Tesla и Toyota).

Официальный дебют нового вседорожника Honda состоится в первой половине 2026 года. Продавать электрическую машину будут параллельно с бензиновым Odyssey.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Honda

Читайте также:

Последние новости:

Понты дороже скорости: бюджетник Honda наделили новым спортивным...

Новый внедорожник Kia против Jeep Wrangler, Toyota Land...

Новый рамный пикап Kia Tasman получил хардкорную внедорожную...

Nissan отказался от сестринского пикапа Renault Niagara

Honda распродаст детали мотора V10, с которым Айртон...

Mitsubishi L200/Triton нового поколения получил «версию для бедных»

В пятерке самых ликвидных автомобилей оказалась только одна...

Nissan March возвращается в виде близкого родственника Renault...

Старший брат Duster удивил ценой самой богатой версии

Новое поколение спорткара Honda NSX возродится в 2027...

Новый популярный и недорогой кроссовер Toyota показан на...

Новый седан Volkswagen Phaeton обещает стать проблемой для...

От Honda и VW до Omoda с Jaecoo:...

Dacia готовит недорогого конкурента Volkswagen Golf

Лучший мопед на планете от Honda скопирован в...

В Россию вернули самый надежный минивэн на планете

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+