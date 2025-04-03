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Новый внедорожник Kia против Jeep Wrangler, Toyota Land Cruiser и Suzuki Jimny: первые изображения

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
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Во время запуска нового рамного пикапа Kia Tasman руководство корейского автопроизводителя намекнуло на большие планы компании, связанные с этим автомобилем.

Утверждалось, что утилитарная модель с необычным брутальным дизайном может впоследствии превратиться в некий небольшой внедорожник, по формату похожий на Jeep Wrangler. 

Воспользовавшись этой «пасхалкой» малайзийский цифровой художник «Theottle» создал такой автомобиль на неофициальных рендерах. Машина унаследовала внешний вид пикапа Tasman, но стала гораздо короче и обзавелась закрытым верхом.

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Неофициальный рендер внедорожника Kia Tasgler

Передняя часть кузова виртуального автомобиля, названного его автором Tasgler, повторяет оформление «передка» модели «Тасман». Ей достались высокий капот, сложный по форме бампер, широкая решетка радиатора и вертикальные блоки светотехники.

При этом оформление кормы машины из-за изменения форм-фактора кардинальным образом отличилось от пикапа, получив закрытую крышу с широкой зоной остекления.

На дверце багажника дизайнер расположил специальные крепления, на которые водружена полноразмерная «запаска», а также лишил машину второй пары дверей. 

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Неофициальный рендер внедорожника Kia Tasgler

Никаких подробностей о технической стороне несуществующего проекта его создатель не раскрыл, но учитывая внешнее родство с пикапом Kia Tasman, машина могла бы унаследовать и его двигатели. В зависимости от рынка сбыта они могут быть турбо-бензиновыми или турбодизельными. 

Конкурировать автомобилю предстояло бы с внедорожниками компактного сегмента, в том числе с еще не вышедшим в продажу Toyota Land Cruiser FJ и Suzuki Jimny.  

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Фото:Theottle

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