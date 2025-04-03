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Nissan отказался от сестринского пикапа Renault Niagara

Текст: Алиса Шашкова
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Прошлым летом Renault показала концепт-кар Niagara, который представлял собой пикап на базе третьей генерации кроссовера Duster. Предполагалось, что аналогичную модель подготовит родственный французской марке Nissan, но, похоже, проект был свернут.

По информации латиноамериканской прессы, Nissan, испытывающий финансовые сложности, был вынужден закрыть собственный завод в Аргентине, а также сократить партнерские отношения с Renault. И первой совместной моделью, которая попадет «под нож», станет сестра-близнец пикапа Renault Niagara. 

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Неофициальный рендер пикапа Nissan на базе Renault Niagara (KDesign AG)

Оказалось, что аргентинский завод был поделен между двумя производителями – «Ниссан» и «Рено». Именно на нем французы сейчас собирают модели Sandero, Logan, Kangoo.

Предполагалось, что этот же конвейер примет новый пикап Niagara, а также сестринскую модель от Nissan, отличающуюся от оригинала только дизайном, однако теперь заниматься этим проектом будет исключительно «Рено».

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Концепт-кар Renault Niagara

Пикап Renault Niagara позиционируется французским автопроизводителем как конкурент модели Fiat Toro, популярной в Латинской Америке.

Автомобиль собираются построить на платформе CMF-B и продавать как в виде машины с классическим ДВС, так и в мягко-гибридной модификации и полноценной бензино-электрической версии.

Определенные сроки начала производства машины не раскрываются, но, скорее всего, поставить ее на конвейер «реношникам» было нужно в ближайшие годы. С выходом из проекта Nissan не исключено, что этот план немного растянется во времени. 

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Фото:KDesign AG, Renault

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