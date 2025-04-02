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Nissan March возвращается в виде близкого родственника Renault 5

Текст: Михаил Романченко
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Хэтчбек Nissan March, известный на некоторых рынках как Micra, был снят с конвейера в Японии в 2022 году. Но отсутствовать ему в модельном ряду японского автопроизводителя предстоит недолго. 

Накануне Nissan анонсировал 13 новых моделей, которые дебютируют в ближайшие годы. И среди них оказался некий хэтчбек, которому, судя по всему, предстоит примерить на себя имя March/Micra.

Машина уже проходит доводочные испытания и может быть представлена на автосалоне в Мюнхене (Германия) в этом году. В ее основу должна лечь платформа CMF B-EV, разработанная инженерами Renault для ее нового электромобиля Renault 5.

New Nissan Micra teaser
Тизер нового поколения Nissan March/Micra

Несмотря на родственные связи между машинами, новый электрический хэтчбек Nissan должен получить совершенно иной дизайн. Автомобилю достанутся уникальные круглые дневные ходовые огни, работающие в паре с прямоугольным кластером основных фар, а также рельефные боковины, необычный бампер и собственные колесные диски. 

Внутри новинка «Ниссан» может унаследовать компоновку Renault 5, обзаведясь 10,1-дюймовым центральным дисплеем мультимедийной системы и цифровой панелью приборов с развлекательной системой Google OpenR Link. 

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Интерьер электрического хэтчбека Renault 5

Конфигурация технической части должна включить в себя только один электромотор, максимальная отдача которого составит 136 лошадиных сил. При этом у покупателей будет выбор из двух аккумуляторов – на 40 и 52 кВт/ч соответственно.

В варианте с максимальным уровнем емкости запас хода нового March/Micra может составить около 400 километров. 

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Фото:Nissan, Renault

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