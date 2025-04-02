Nissan March возвращается в виде близкого родственника Renault 5

Хэтчбек Nissan March, известный на некоторых рынках как Micra, был снят с конвейера в Японии в 2022 году. Но отсутствовать ему в модельном ряду японского автопроизводителя предстоит недолго.
Накануне Nissan анонсировал 13 новых моделей, которые дебютируют в ближайшие годы. И среди них оказался некий хэтчбек, которому, судя по всему, предстоит примерить на себя имя March/Micra.
Машина уже проходит доводочные испытания и может быть представлена на автосалоне в Мюнхене (Германия) в этом году. В ее основу должна лечь платформа CMF B-EV, разработанная инженерами Renault для ее нового электромобиля Renault 5.
Несмотря на родственные связи между машинами, новый электрический хэтчбек Nissan должен получить совершенно иной дизайн. Автомобилю достанутся уникальные круглые дневные ходовые огни, работающие в паре с прямоугольным кластером основных фар, а также рельефные боковины, необычный бампер и собственные колесные диски.
Внутри новинка «Ниссан» может унаследовать компоновку Renault 5, обзаведясь 10,1-дюймовым центральным дисплеем мультимедийной системы и цифровой панелью приборов с развлекательной системой Google OpenR Link.
Конфигурация технической части должна включить в себя только один электромотор, максимальная отдача которого составит 136 лошадиных сил. При этом у покупателей будет выбор из двух аккумуляторов – на 40 и 52 кВт/ч соответственно.
В варианте с максимальным уровнем емкости запас хода нового March/Micra может составить около 400 километров.