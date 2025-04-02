Старший брат Duster удивил ценой самой богатой версии

Новый кроссовер Dacia Bigster дебютировал в прошлом году, став старшим братом бестселлера Renault/Dacia Duster. Машина вошла в среднеразмерный сегмент SUV и оказалась дороже своего соплатформенника. Начальная цена машины расположилась на отметке в 24 тысячи 990 евро или 2,3 миллиона рублей. Но сколько стоит самый дорогой вариант Bigster?

Ответить на этот вопрос решили журналисты французского издания «AutoPlus», заглянувшие в официальный конфигуратор Dacia и добавившие «Бигстеру» все доступные для него опции.

Базовая версия Dacia Bigster (Essential)

Самыми дорогими комплектациями кроссовера являются версии Extreme и Journey, добавляющие к базовой цене машины 3 тысячи 310 евро (300 тысяч рублей).

Выбор гибридного мотора на 155 лошадиных сил, работающего с автоматической коробкой передач, увеличивает стоимость автомобиля еще на 3 тысячи 400 евро (310 тысяч рублей).

Без доплат для машины доступен только белый цвет, тогда как за остальные придется выложить сверху по 650 евро (59 тысяч рублей).

Dacia Bigster в максимальном оснащении

Далее конфигураторе были добавлены все доступные для Bigster опции, в числе которых оказались:

Двухцветная окраска кузова

Комплект подножек

Акулья антенна

Индукционное зарядное устройство для смартфона

Комплект держателей для напитков, лампа и крючки

Текстильные напольные коврики

Коврик для багажника (версия для машин с двойным полом)

Панорамный люк в крыше

Зимний пакет (обогревы сидений руля и лобового стекла)

Парковочный пакет (парктроники и камера заднего вида)

Запаска

Кемпер-пакет

Блэкаут шторы

Багажник на крышу

Буксирный крюк

Поперечные дуги QuickFix

Крепления для велосипедов на фаркопе

Грузовой аэробокс

В итоге максимальная цена нового кроссовера Dacia Bigster оказалась на уровне 39 тысяч 445 евро или всего 3,6 миллиона рублей по текущему курсу, что заметно дешевле большинства его прямых конкурентов на европейском рынке.