Новый седан Volkswagen Phaeton обещает стать проблемой для Mercedes S-Class и BMW 7-Series

Volkswagen собирается вернуть в строй свой флагманский седан Phaeton. Второе поколение этой знаменитой немецкой 4-дверки может изменить мнение покупателей о высококлассных и экологичных автомобилях, а также навязать жесткую конкуренцию Mercedes-Benz S-Class и BMW 7-Series.

На днях подробностями о новом «Фаетон» поделились американские журналисты портала «Autoevolution», раскрывшие об этом проекте свежие слухи.

По их информации, снятый с конвейера в 2016 году седан Volkswagen возродится в конце 2026 – начале 2027 года, став не только самостоятельной моделью, но и, как и прежде, основой для будущих ультра-роскошных автомобилей VW Group (Bentley и Bugatti).

Прототип Volkswagen Phaeton 2 поколения

Инсайдеры предрекают машине дизайн, сочетающий классическую элегантность, а также футуристическую эстетику, которая является прерогативой линейки электромобилей ID. Одним из самых инновационных особенностей нового Phaeton должна стать система AAA (Automatically Adaptive Aerodynamics).

Эта революционная технология позволяет отдельным панелям кузова слегка изменять свою форму на различных скоростях, оптимизируя воздушный поток и снижая аэродинамическое сопротивление. Утверждается, что система способна повышать аэродинамическую эффективность машины до 50 процентов при езде по шоссе.

Интерьер прототипа 2 поколения Volkswagen Phaeton

Длина автомобиля должна составить 5,3-метра – ширина – 1,9-метра, а высота – 1,5-метра. Новинку собираются продавать исключительно в версии с длинной колесной базой, но расстояние между осями машины пока не раскрываются.

Новый Phaeton может получить богатое оснащение, в которое войдет множество ультра-премиальных функций, а также инновационную магнитно-превматическую подвеску с большим количеством датчиков, работающую с использованием технологии искусственного интеллекта.

Предлагать роскошный седан Volkswagen собираются с рядом высокоэффективных гибридных силовых установок, а также в полностью электрическом варианте.