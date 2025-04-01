Лучший мопед на планете от Honda скопирован в Китае: зарубежные СМИ недовольны

Японский авто и мотопроизводитель Honda представил в 1958 году серию скутеров Super Cub, которые оказались для компании настоящей золотой жилой. В 2018 году объем продаж таких мопедов превысил отметку в 100 миллионов единиц.

Модель вышла настолько удачной, что телеканал «Discovery» даже назвал ее «лучшим скутером на планете».

Успех Honda Super Cub заставил обратить на нее внимание китайских мотопроизводителей, одним из которых стала компания Kamax. Этот мотоциклетный бренд на днях выпустил новую модель Cub X, которая оказалась практически 100-процентной копией легендарного японского скутера.

Оригинальный мопед Honda Super Cub

В «Поднебесной» беззастенчиво украли большинство элементов дизайна оригинального 2-колёсника «Хонды», разбавив незначительными собственными деталями декора в надежде избежать возможных судебных исков со стороны японской компании.

Зарубежные СМИ быстро обратили внимание на плагиат и сравнили новинку Kamax с китайской подделкой Rolex в мотоциклетной индустрии.

Китайский мопед Kamax Cub X

Несмотря на внешнее сходство, технически Cub X заметно отличается от оригинального скутера Honda Super Cub.

Мопед приводится в движение одноцилиндровым двигателем на 147,5 кубических сантиметров, развивающим 9,1 л.с. мощности и 10,5 Нм крутящего момента.

Китайский мопед Kamax Cub X

Кроме того, китайская модель может похвастать большим количеством светодиодных ламп, алюминиевым маятником, передними и задними дисковыми тормозами, системой ABS, цифровой ЖК-панелью приборов и даже системой запуска мотора без ключа.