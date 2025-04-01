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Вседорожник Hyundai Palisade нового поколения превратился в утилитарный пикап 

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
first ever 2027 hyundai palisade cruz comes from behind a cgi curtain as a mighty truck 15 1

В конце прошлого года компания Hyundai представила новое поколение своего флагманского кроссовера Palisade, который практически сразу стал бестселлером. За машиной в Южной Корее выстроились целые очереди, а затем ее начали предлагать даже в России по параллельному импорту.

Ажиотаж вокруг «Палисада» заставил независимого художника с ником «AutoYa» пофантазировать на тему расширения списка версий этой модели.

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Спекулятивный рендер пикап-версии Hyundai Palisade

В своем виртуальном проекте дизайнер воспользовался идеей уже продающегося на рынке легкового пикапа Hyundai Santa Cruz, основанного на модели Hyundai Tucson, и представил, что аналогичная версия может появиться и у Palisade.

Судя по получившимся изображениям, утилитарная модификация Palisade может получиться вполне себе привлекательной. 

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Спекулятивный рендер пикап-версии Hyundai Palisade

Машина с большой долей вероятности унаследовала бы оформление передней части кузова оригинального вседорожника с его необычной вертикальной пиксельной оптикой, но обзавелась собственными накладками на бамперы и специальными креплениями на капоте для установки «веткорезов».

В то время как задняя часть автомобиля трансформировалась бы в объемный грузовой отсек, в котором легко можно было перевозить грузы весом свыше 650 кг. 

first ever 2027 hyundai palisade cruz comes from behind a cgi curtain as a mighty truck 10 1
Спекулятивный рендер пикап-версии Hyundai Palisade

Техническую сторону пикап Palisade имел бы высокие шансы унаследовать у внедорожной модификации, которая сейчас продается с 2,5-литровым турбированным мотором мощностью 277 лошадиных сил и 422 Нм крутящего момента, а также с гибридной силовой установкой на 329 «сил». 

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Фото:AutoYa/YouTube

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