Большой и дорогой кроссовер Audi Q9 готовится к охоте на BMW X7 и Mercedes-Benz GLS

Сейчас модельная линейка автопроизводителя из Ингольштадта начинается с компактной модели A1 и завершается крупным вседорожником Q8. Но в ближайшем будущем ее ждет расширение.

Проект нового кроссовера Audi Q9, премьера которого запланирована на 2027 год, продолжает развитие, постепенно обрастая важными подробностями. Руководство «Ауди» позиционирует свой самый большой и дорогой кроссовер в качестве конкурента таким моделям как BMW X7 и Mercedes-Ben GLS.

Недавно первые прототипы этого вседорожника были замечены во время тестов, намекнув на большую колесную базу, широкие задние двери и собственный агрессивный внешний облик с крупной решеткой радиатора необычного вида. По крайней мере такой дизайн предрекает машине независимый художник «Avarvarii» и французский портал «AutoPlus».

Неофициальный рендер нового Audi Q9

Флагманский вседорожник Audi, показанный на неофициальном рендере, наделили узкой головной оптикой, сложным по конструкции бампером с интегрированными в него кластерами светотехники, датчиками парковки и камерами, а также строгими боковинами, подчеркивающими его статусность.

Никакой информации о технических характеристиках Audi Q9 пока нет. Но, скорее всего, автомобиль будет предложен как с двигателями внутреннего сгорания, так и с гибридными силовыми установками.

Потенциальная платформа нового Audi Q9

Не исключен вариант, при котором большой кроссовер немецкой компании обзаведется полностью электрической модификацией, позволяющей ему навязать борьбу аккумуляторному BMW iX.

Насколько эта информация подтвердится можно будет узнать не раньше, чем через полтора года, когда состоится официальная премьера Audi Q9.