«Заряженная» версия Hyundai Ioniq 6: первые изображения на основе шпионских фото

Несколько дней назад в Сеть утекла серия шпионских фотографи й прототипов «заряженной» версии электромобиля Hyundai Ioniq 6. Такие автомобили запечатлели во время тестов под плотным слоем камуфляжа.

Корейские независимые дизайнеры из ателье «NYMammoth» воспользовались этими снимками, подготовив рендеринг «горячего» варианта этой модели с литерой «N».

Судя по результатам трудов цифровых художников, Ioniq 6 N может отличиться от своей простой версии, которую в этом году ожидает плановое обновление, другим бампером, расширенными колесными арками, большими тормозами с яркими красными суппортами, массивными 20-дюймовыми колесными дисками и крупным спойлером на крышке багажника.

Презентация автомобиля запланирована на вторую половину нынешнего года, но его продажи стартуют только в начале 2026-го.

Ходят слухи, что «заряженному» электрическому седану Hyundai будет положено сразу два электромотора, максимальная мощность которых превысит планку в 600 л.с.

Дополнять производительные двигатели будет емкий тяговый аккумулятор на 90 кВт/ч, которого должно оказаться достаточно для того, чтобы позволять «горячей» версии батарейной корейской 4-дверки преодолевать без подзарядки до 500 км.