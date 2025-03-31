ДомойАвтоновости сегодняBMW «роняет» цену суперкроссовера XM: машина по-прежнему никому не нужна

BMW «роняет» цену суперкроссовера XM: машина по-прежнему никому не нужна

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
Копия 2023 BMW XM Mineral White Metallic 6 1

Появившийся в 2022 году кроссовер BMW XM оказался одним из главных провалов в истории компании. Машина продается мизерными тиражами и является самым непопулярным автомобилем в гамме баварского бренда.

Руководство немецкой марки считало, что этот мощный гибридный вседорожник станет бестселлером, но все произошло в точности до наоборот. Теперь дилерам BMW приходится идти на ряд ухищрений, чтобы избавиться от кроссоверов XM, которые оказались не нужны покупателям.

Копия 2023 BMW XM Black Sapphire Metallic 4 1
BMW XM

Недавно «БМВ» разослала своим автосалонам в США бюллетень, согласно которому они имеют право давать скидку в 5 тысяч долларов (425 тысяч рублей) на XM лояльным клиентам. И хотя эта сумма не является огромной для машины, которая стоит в среднем 160 тысяч долларов (13,6 млн.рублей), спецпредложение можно сочетать с другими скидками.

Максимальная выгода для покупателей таких кроссоверов в Штатах способна достигать 20 тысяч долларов или 1,7 миллиона рублей по нынешнему курсу. Она распространяется на машины 2024 года выпуска, продать которые автосалоны за полную стоимость уже не надеялись.

Копия 2023 BMW XM Black Sapphire Metallic 14 1

Напомним, BMW XM представляет собой суперпроизводительный кроссовер, оснащенный продвинутой гибридной силовой установкой.

В состав системы входит 4,4-литровый бензиновый «наддувный» мотор, развивающий 489 л.с. Дополняет его электромотор на 197 «сил», встроенный в 8-ступенчатую трансмиссию. Максимальная отдача такой силовой установки равна 653 лошадиным силам. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:BMW

Читайте также:

Последние новости:

Владелец Toyota RAV4 похвастался пробегом в 400 тысяч...

Бюджетный родственник Toyota Hilux готовится стать машиной скорой...

Странный минивэн Fiat Multipla ждет возрождение: как он...

Renault выпустит кроссовер крупнее и лучше Duster 

Больше никаких BMW: раскрыты подробности о новом поколении...

Nissan готовит недорогого соперника Hyundai Creta на базе...

Mitsubishi Pajero Sport нового поколения проходит испытания заснеженной...

Монстр-танк, сделанный из Ford и моторов Chevrolet V8,...

В Россию вернулся знаменитый своей надежностью и комфортом...

Дизайн рамного внедорожника, который хочет возродить Nissan, был...

Новое поколение Audi TT показалось на качественных изображениях

Кроссовер Subaru Outback после 100 тысяч км пробега:...

Toyota обещает «большой шаг вперед» с новым RAV4

Новый седан Nissan Maxima показали на первых изображениях

Nissan выпустит новый кроссовер с копеечной ценой для...

Nissan представил кроссовер для тех, кто мечтает сбежать...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+