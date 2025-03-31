BMW «роняет» цену суперкроссовера XM: машина по-прежнему никому не нужна

Появившийся в 2022 году кроссовер BMW XM оказался одним из главных провалов в истории компании. Машина продается мизерными тиражами и является самым непопулярным автомобилем в гамме баварского бренда.

Руководство немецкой марки считало, что этот мощный гибридный вседорожник станет бестселлером, но все произошло в точности до наоборот. Теперь дилерам BMW приходится идти на ряд ухищрений, чтобы избавиться от кроссоверов XM, которые оказались не нужны покупателям.

BMW XM

Недавно «БМВ» разослала своим автосалонам в США бюллетень, согласно которому они имеют право давать скидку в 5 тысяч долларов (425 тысяч рублей) на XM лояльным клиентам. И хотя эта сумма не является огромной для машины, которая стоит в среднем 160 тысяч долларов (13,6 млн.рублей), спецпредложение можно сочетать с другими скидками.

Максимальная выгода для покупателей таких кроссоверов в Штатах способна достигать 20 тысяч долларов или 1,7 миллиона рублей по нынешнему курсу. Она распространяется на машины 2024 года выпуска, продать которые автосалоны за полную стоимость уже не надеялись.

Напомним, BMW XM представляет собой суперпроизводительный кроссовер, оснащенный продвинутой гибридной силовой установкой.

В состав системы входит 4,4-литровый бензиновый «наддувный» мотор, развивающий 489 л.с. Дополняет его электромотор на 197 «сил», встроенный в 8-ступенчатую трансмиссию. Максимальная отдача такой силовой установки равна 653 лошадиным силам.