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Бюджетный родственник Toyota Hilux готовится стать машиной скорой помощи

Текст: Ростислав Архипов
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Несколько лет назад у популярного пикапа Toyota Hilux появилась бюджетная коммерческая версия, ориентированная на рынки Юго-Восточной Азии. Такие машины назвали Hilux Champ или Tamaraw. Все они представляли собой кабину с голым шасси сзади, к которому с помощью болтов можно было прикреплять различные модули. 

В итоге утилитарные грузовички так полюбились местным покупателям, что для них стали предлагать несколько надстроек. Но вскоре список спецверсий этой модели будет расширен еще одним вариантом – машиной скорой помощи.

Новая модификация Hilux Champ/Tamaraw будет носить название Ambulance и базироваться на версии грузовика с длинной колесной базой.

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Toyota Hilux Champ/Tamaraw в версии машины скорой помощи

Машине будет положен 2,4-литровый турбодизельный мотор, развивающий в длиннобазном варианте 148 лошадиных сил и 343 Нм крутящего момента. Единственным выбором трансмиссий для автомобиля станет 5-ступенчатая «механика».

Новинке Toyota обещают расширенный список оборудования, обязательного для медицинских автомобилей.

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Сборка машин скорой помощи на базе Toyota Hilux Champ/Tamaraw

В него войдет: шкаф с петлями для фиксации носилок, боковые сиденья для медперсонала, аварийное освещение, сирены и другие необходимые атрибуты любой кареты скорой помощи. 

Производство таких машин на Филиппинах наладят в ближайшие несколько месяцев. 

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Фото:Toyota

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