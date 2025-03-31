Бюджетный родственник Toyota Hilux готовится стать машиной скорой помощи

Несколько лет назад у популярного пикапа Toyota Hilux появилась бюджетная коммерческая версия, ориентированная на рынки Юго-Восточной Азии. Такие машины назвали Hilux Champ или Tamaraw. Все они представляли собой кабину с голым шасси сзади, к которому с помощью болтов можно было прикреплять различные модули.
В итоге утилитарные грузовички так полюбились местным покупателям, что для них стали предлагать несколько надстроек. Но вскоре список спецверсий этой модели будет расширен еще одним вариантом – машиной скорой помощи.
Новая модификация Hilux Champ/Tamaraw будет носить название Ambulance и базироваться на версии грузовика с длинной колесной базой.
Машине будет положен 2,4-литровый турбодизельный мотор, развивающий в длиннобазном варианте 148 лошадиных сил и 343 Нм крутящего момента. Единственным выбором трансмиссий для автомобиля станет 5-ступенчатая «механика».
Новинке Toyota обещают расширенный список оборудования, обязательного для медицинских автомобилей.
В него войдет: шкаф с петлями для фиксации носилок, боковые сиденья для медперсонала, аварийное освещение, сирены и другие необходимые атрибуты любой кареты скорой помощи.
Производство таких машин на Филиппинах наладят в ближайшие несколько месяцев.