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Больше никаких BMW: раскрыты подробности о новом поколении Toyota GR Supra

Текст: Ростислав Архипов
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Текущее поколение купе Toyota GR Supra было построено на агрегатах компании BMW и имело родственника в лице BMW Z4, но следующая генерация этой знаменитой японской модели может избавиться от немецких корней. 

По информации инсайдеров с портала «BestCarWeb», следующая генерация GR Supra будет построена собственными силами Toyota, к которой, возможно, присоединятся коллеги из Mazda. Последним также необходим свой компактный спортивный автомобиль, обещающий стать идеологическим наследником легендарного купе RX-7.

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Неофициальный рендер нового поколения Toyota GR Supra

Ожидается, что GR Supra предложат с 2-литровым турбомотором нового поколения, который сейчас усердно разрабатывают в «Тойоте». Помогать ему будет 8- или 10-скоростная автоматическая трансмиссия и система заднего привода. Премьеру такой машины ждут в 2027 году.

Если сотрудничество с Mazda будет подтверждено, то у новой GR Supra должен появиться еще один вариант двигателя – рядный 6-цилиндровый 3,3-литровый мотор на 360 лошадиных сил.

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Неофициальный рендер нового спортивного купе Mazda

Что касается самой Mazda, то она может использовать платформу «Тойоты» и на ее основе создать серийную версию концепт-кара Iconic SP. Машина позиционируется как преемник RX-7.

Несмотря на коллаборацию с Toyota, новинка Mazda будет использовать только собственный двигатель, но объединение усилий с земляками позволит ей значительно сэкономить на разработке шасси. 

Появление нового спортивного автомобиля компании из Хиросимы на базе «Тойоты» ожидается не раньше 2027 года. 

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ИСТОЧНИК:BestCarWeb

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