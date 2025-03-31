Nissan готовит недорогого соперника Hyundai Creta на базе Renault Duster

Амбициозный план Nissan справиться с текущими финансовыми сложностями и вернуться в список самых популярных японских автопроизводителей начинает обретать форму.

Недавно компания анонсировала некий компактный кроссовер, в основе которого будет лежать бестселлер-вседорожник Renault Duster. Машина позиционируется как прямой конкурент Hyundai Creta. Ее выход намечен на конец 2026 года.

Nissan уже опубликовал несколько тизерных изображений своей новинки, на которых показал потенциально возможный внешний облик нового «паркетника».

Спекулятивный рендер нового бюджетного кроссовера Nissan (AutocarIndia)

Машина может оказаться похожей на соплатформенный «Дастер», но лишь местами, тогда как основные детали экстерьера автомобиль получит собственные, не похожие на родственный вседорожник.

Силуэт кроссовера Nissan будет унаследован у Renault, тогда как оформление передней части кузова обзаведется характерными элементами японского бренда, в том числе более каноническими L-образными светодиодными фарами, соединенными хромированной полосой.

Интерьер Renault Duster 3 поколения

Как предстоит выглядеть интерьеру машины пока неизвестно, но в нем точно можно будет найти детали Duster 3 поколения. Ожидается, что внутри новинки «Ниссан» появится 10,1-дюймовый мультимедийный центр с экраном, обращенным к водителю, и 7-дюймовая цифровая комбинация приборов.

Под капот автомобиля собираются установить 1,3-литровый турбированный бензиновый мотор, выдающий 154 лошадиные силы. Ассистентом этого двигателя выступит 7-скоростной «робот» с двумя сцеплениями, а также, скорее всего, механическая трансмиссия, которая станет прерогативой самых доступных комплектаций.

Продавать новый кроссовер Nissan будут на развивающихся рынках, где он вклинится в сегмент C-SUV.