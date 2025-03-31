Монстр-танк, сделанный из Ford и моторов Chevrolet V8, продают за 7,8 млн рублей

В 2020-м году на продажу выставили автомобиль, названный Overtime Traxx. Машина, ставшая настоящим танком, была построена на базе минивэна Ford Aerostar и использовала под капотом двигатель Chevrolet V8. Спустя 5 лет Overtime Traxx вернулся на рынок, но по сниженной цене.

Первоначально за уникальный автомобиль собирались выручить 105 тысяч долларов (почти 9 миллионов рублей), однако сейчас машина стоит 92 тысячи долларов (7,8 млн рублей).

Монстр-трак, построенный в 1987 году, изначально был частью фургона Chevrolet и использовал два двигателя этого автопроизводителя. Впоследствии машину укоротили, а кузов заменили на Ford.

Интерьер необычной машины больше похож на моторный отсек, чем на салон автомобиля. Единственное, что выдает внутреннее убранство монстра-танка, это гоночные «ковши» со спортивными ремнями безопасности, напротив которых установлены рычаги рулевого управления.

Подобие центральной консоли Overtime Traxx обладает полудюжиной считывающих датчиков и тумблеров, которые отвечают за работу топливных и водяных насосов, вентиляторов и гусениц.

Приводят в движение монстр-танк два атмосферных мотора Chevrolet, рабочий объем которых составляет по 9,4-литра, а максимальная мощность равна более 1400 л.с.

Продажей машины занимается компания «Racingjunk», предупреждающая, что цена автомобиля не является окончательной и не включает в себя доставку этого огромного и тяжелого «монстра» покупателю.